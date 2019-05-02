Topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor
|02 Mayıs 2019 20:11
|Yazdır
Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde yaşayan çiftçi Ümit Çekirdek'in topraksız tarım yöntemiyle kurduğu sera, ürün vermeye başladı. Sınırlı alanda çok verim elde etmeyi amaçlayan 'kokopit' sistemi sayesinde topraksız çilek üretimi yapmayı başaran Çekirdek, yeni tarım modeliyle az alanda çok üretim yaptıklarını söyledi. Çekirdek, "Bu uygulamayı, bakımı ve beslemesi güzel olduğu için yani kolay olduğu için tercih ettik. Bizim alanlarımız kısıtlı bu yüzden az alanda çok üretim yapmamız gerekiyor. Kışın da bu sisteme ihtiyacımız olduğu için böyle bir şeye karar verdik. 2015 yılında araştırmalarına başladığımız bu sistemin temellerini 2016 yılında attık. Coğrafi alanımıza uygun olup olmayacağını test etmek için deneme serası kurduk. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zaman zarfından sonra ürünleri yetiştirmeye başladık" dedi.
'PAZARDA TALEP YÜKSEK'
Topraksız tarım serasında yetiştirmeye başladığı çilek bitkilerinin bakımını özenle ve dikkatle takip eden Çekirdek, yetiştirdikleri çileklerin doğal olmasından dolayı çok talep edildiğini belirterek, "Bu sisteme başladıktan sonra iş bitmiyor. Asıl önemli olan bitkilerden verim aldıktan sonra özel olarak ilgilenmek. Bitkinin neye ihtiyacı var, bitki nasıl sağlıklı yetişir, beslemesi nasıl olur bunu öğrendik. Bu işte başarılı olacağımıza inandık. Bu inanç ile yola çıktık. Verim almaya başladıktan sonra pazarda da çok güzel talep oluşmaya başladı. Çileği, 7'den 70'e herkes tükettiği için ilgi de yoğun oldu. Biz elimizden geldiğince kimyasal kullanmamaya çalışıyoruz. Böyle olunca da halktan tutun pastane grupları, kafeteryalara kadar herkes doğal çileklerimizi talep etmeye başladı'' diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Afet ve yangında hayat, kalede takımını kurtarıyor
02 Mayıs 2019 20:35
|BİK eski Genel Kurul Üyesi Sonay vefat etti
02 Mayıs 2019 20:00
|Vekaletname verdi, başına gelmeyen kalmadı
02 Mayıs 2019 19:43
|Köy muhtarı KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi
02 Mayıs 2019 19:27
|'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürüyor
02 Mayıs 2019 18:08
|Adana'da 3 eski astsubaya FETÖ'den beraat
02 Mayıs 2019 18:05
|Öğretmenler, koro kurdu ilçe sakinlerine konser verdi
02 Mayıs 2019 17:30
|İş fuarında sanal ortamda iş görüşmesi imkanı
02 Mayıs 2019 16:44
|İşte Türkiye'nin en rekabetçi ili
02 Mayıs 2019 16:22
|Her 10 kişiden 3'ü doğduğu şehirden göç etti
02 Mayıs 2019 16:15