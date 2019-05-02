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Topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor

Sinop'ta Mertoğlu köyünde çiftçi Ümit Çekirdek, serasında topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor. Serasında uyguladığı topraksız tarım modeliyle az alanda çok verim aldıklarını belirten Çekirdek, "Bu işte başarılı olacağımıza inanarak yola çıktık. Verim almaya başladıktan sonra pazarda da çok güzel talep oluşmaya başladı" dedi.
 02 Mayıs 2019 20:11
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Topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor

Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde yaşayan çiftçi Ümit Çekirdek'in topraksız tarım yöntemiyle kurduğu sera, ürün vermeye başladı. Sınırlı alanda çok verim elde etmeyi amaçlayan 'kokopit' sistemi sayesinde topraksız çilek üretimi yapmayı başaran Çekirdek, yeni tarım modeliyle az alanda çok üretim yaptıklarını söyledi. Çekirdek, "Bu uygulamayı, bakımı ve beslemesi güzel olduğu için yani kolay olduğu için tercih ettik. Bizim alanlarımız kısıtlı bu yüzden az alanda çok üretim yapmamız gerekiyor. Kışın da bu sisteme ihtiyacımız olduğu için böyle bir şeye karar verdik. 2015 yılında araştırmalarına başladığımız bu sistemin temellerini 2016 yılında attık. Coğrafi alanımıza uygun olup olmayacağını test etmek için deneme serası kurduk. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zaman zarfından sonra ürünleri yetiştirmeye başladık" dedi.

'PAZARDA TALEP YÜKSEK'

Topraksız tarım serasında yetiştirmeye başladığı çilek bitkilerinin bakımını özenle ve dikkatle takip eden Çekirdek, yetiştirdikleri çileklerin doğal olmasından dolayı çok talep edildiğini belirterek, "Bu sisteme başladıktan sonra iş bitmiyor. Asıl önemli olan bitkilerden verim aldıktan sonra özel olarak ilgilenmek. Bitkinin neye ihtiyacı var, bitki nasıl sağlıklı yetişir, beslemesi nasıl olur bunu öğrendik. Bu işte başarılı olacağımıza inandık. Bu inanç ile yola çıktık. Verim almaya başladıktan sonra pazarda da çok güzel talep oluşmaya başladı. Çileği, 7'den 70'e herkes tükettiği için ilgi de yoğun oldu. Biz elimizden geldiğince kimyasal kullanmamaya çalışıyoruz. Böyle olunca da halktan tutun pastane grupları, kafeteryalara kadar herkes doğal çileklerimizi talep etmeye başladı'' diye konuştu.

DHA
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