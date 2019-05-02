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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori'de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edilmiştir."
 02 Mayıs 2019 20:15
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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori'de aranan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik olduğu tespit edilmiştir."

İhlas Haber Ajansı
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