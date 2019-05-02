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Cezaevi firarisi jandarmayla çatışmaya girdi: 1 yaralı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ile çatışmaya girdi. Karnından yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alındı.
|02 Mayıs 2019 20:23
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ile çatışmaya girdi. Karnından yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Rıza K., jandarmanın 'dur' ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada karnından yaralanan şüpheli Ahmet Rıza K., 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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