İş ilanları en çok bu sektörde artıyor

Management Centre Türkiye'nin (MCT) QNB Finansbank ana sponsorluğu ve Kariyer.net yetenek sponsorluğu ile bu yıl 24'üncüsünü gerçekleştirilen İnsan Kaynakları (İK) Zirvesi, 'Hello HR' temasıyla 2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena'da düzenleniyor.

Etkinliğin ilk gününde konuşma yapan ve 20 yıldır İK Zirvesi'ne katkıda bulunduklarını ifade eden Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, "İnsan kaynakları alanındaki en önemli organizasyonlardan birisi. İK Profesyonelleri burada iki gün boyunca İK'nın gündemini hem yurt içi hem de yurt dışından çok değerli konuşmacılar ile konuşma, tartışma fırsatı elde ediyor. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

11 MİLYON İŞ BAŞVURUSU SİTE ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Şirket olarak 20'nci yıllarını kutladıklarını belirten Uysal, "1999 yılında kurulduğunuzda dört çalışan ile bir start-up olarak yola çıkan, 36 işverene hizmet vermeye çalışan küçük bir şirkettik. Amacımız da iş arayanlarla işverenleri dijital bir platformda buluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada ise yaklaşık 400 çalışanımız var. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz ve yaklaşık 94 bin işverene destek oluyoruz. Ayda 30 milyona yaklaşan ziyaret rakamı ile dünyanın en büyük 16'ncı İK Platformu ve Türkiye'nin tüm kategoriler arasında en çok ziyaret edilen internet platformlarından biriyiz. Her ay 11 milyon iş başvurusu sitemiz üzerinden gerçekleşiyor dolayısıyla gerçekten Türkiye istihdam piyasasındaki en önemli oyuncuyuz diyebilirim. Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu olarak, 20 yıldır start-up ruhuyla ve ilk günün heyecanıyla çalışıyoruz. Her gün daha iyi bir Kariyer.net için çalışan Ar-Ge ve IT mühendislerimiz, İK Çözüm Ortağı ekiplerimizle her ay 11 milyondan fazla iş başvurusuna aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ DOĞRU KİŞİ İLE DOĞRU İŞİ BULUŞTURMAK"

Şirketin yeni hizmetlerinden de bahseden Uysal, "Yakın zamanda AR-GE ekibimizin bir yapay zeka uygulaması olarak geliştirdiği uygunluk modülümüzü hayata geçirdik. Bu modül ile işverenlerimiz ilanlarına başvuran adayları uygunluklarına göre sıralayabiliyor. Aynı şekilde adaylar da site üzerinden bir işe başvurmadan önce o işe ne kadar uygun olduklarını yüzde ile görebiliyor. Amacımız adaylarımızı uygunluk skorlarının yüksek olduğu, dolayısıyla işe girme ihtimallerinin daha büyük olduğu ilanlara yönlendirmek. Burada yaptığımız aslında bu yapay zeka teknolojilerini ve algoritmalarını kullanarak en doğru adayı en doğru işverenle buluşturmak" ifadelerini kullandı.

"BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ARZ, TALEBİ KARŞILAMIYOR"

"Şu anda iş ilanı en çok artan sektör, bilişim sektörü" diyen Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilişimle ilgili her türlü pozisyonda çok ciddi bir talep var. Bunun sebebi endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm. Bütün şirketler dijitalleşme yolunda ilerlerken daha fazla bilişim personeline ihtiyaç duyuyor. Ancak maalesef Türkiye'de bu konudaki arz, talebi karşılamıyor. Dolayısıyla da topyekün bir seferberlik gerekiyor. Türkiye'de bilişimle ilgilenen, yazılım ve kodlama bilen kişi sayısının artması bir memleket meselesi haline geldi. Dünyada da böyle bir açık var ve o da bizim için bir risk çünkü bu ihtiyaç Türkiye'den de karşılanmaya çalışılabiliyor. Bu da beyin göçüne neden oluyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ"

İstihdam ve dijitalleşme anlamında rakamlara bakıldığında Türkiye'nin kat edeceği daha çok yol olduğunu dile getiren Uysal, " 'Bütün pazar dijitalleşti ve herkes dijital kanallar üzerinden iş veya çalışan buluyor' diyemeyiz. İki yıl önce mavi yaka işe alımını dijitalleştiren çözümümüz 'İşin Olsun'u hayata geçirdik. Bugün İşin Olsun ile 2 buçuk milyondan fazla aday ve 150 bini aşkın işverene hizmet veriyoruz. Çünkü gördük ki mavi yaka segmentinde hala işveren işçiyi ararken camına etiket yapıştırıyor. İşin Olsun hem işverenler hem de iş arayanlar için süreci dijitalleştiren böylece de kolaylaştıran bir platform. İş arayan hızlı bir şekilde profil oluşturabiliyor veya işvereni telefonla arayabiliyor. İşe alımın farklı safhalarında benzer birçok dijitalleşme uygulamasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Amacımız, farklı dijital çözümler ile işe alımın tüm safhalarında işverenlerimize destek vermek, onların çözüm ortağı olmak" dedi.