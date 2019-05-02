'Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek'
|02 Mayıs 2019 20:31
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Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnamesi'ndeki tüm cep telefonlarına yönelik ÖTV düzenlemesi ile, matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak.
Geçen Ağustos ayından itibaren yürürlüğe koyulan düzenlemelerin cep telefonu sektörüne "ciddi etkilerini" yaşarken ÖTV artışı yapıldığına dikkat çeken Turnacı, "Bu artış, elbette cep telefonu fiyatlarına da yansıyacaktır. Her ne kadar ÖTV artışını arzu etmesek de, bu kararın sektörümüzü kapsayan KDV ve yolcu yanında gelen cihazlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte gelecekte pozitif yansımalarının da olabileceğini söylemek mümkün" dedi ve ekledi:
"Cep telefonu pazarı geçen yılı daralma ile tamamladı. Bu yıl bu daralmayı önleyecek önlemler üzerinde çalışırken, maalesef vergi artışı sonrasında gündeme gelecek zamlarla satışların düşebileceğini ve istihdamın olumsuz etkileneceğini düşünüyoruz.Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
Devletimizin ülke menfaati açısından böyle bir karar alması gerekiyorsa bizlerde sektör temsilcileri olarak bu kararda devletimizin yanında dururuz. Ancak sektörün ayakta kalması ve gelişimini sağlaması aynı zamanda yansıyacak daralmayı önleyebilmesi için bazı kararların gün geçirmeden almamız gerekir. Örneğin; yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar, ikinci elde verginin yüzde 1'e düşürülmesi ve sertifikasyon konusu var. Bunlarla ilgili atılacak adımlar bu kararın piyasaya ve istihdama olumsuz etkisini azaltacak ve sektörümüzün ülkemize ve diğer tüm sektörlere olan katkısını sürdürülebilir kılacaktır."ÖTV oranları yükseldi! İşte akıllı telefonların yeni fiyatları
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