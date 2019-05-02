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Afet ve yangında hayat, kalede takımını kurtarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürü İsmail Derse, amatör kümede mücadele eden Yeni Örnekköyspor'un hem başkanlığını hem de kaleciliğini yapıyor.
 02 Mayıs 2019 20:35
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Afet ve yangında hayat, kalede takımını kurtarıyor

İzmir itfaiyesinin 55 yaşındaki Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürü İsmail Derse, başkanlığını yürüttüğü amatör futbol takımı Yeni Örnekköyspor'un kalesini koruyor.

İzmir'de dünyaya gelen evli bir çocuk babası tecrübeli itfaiyeci Derse, mesleğindeki başarısının yanı sıra spor ve müziğe olan tutkusuyla dikkati çekiyor.

Çocukluk döneminde futbolla ilgilenen Derse, profesyonel spor yaşantısına 18 yaşında kaleci olarak başladı ve bu süreçte 1984-1985 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un yanı sıra Manisaspor, Kütahyaspor ve YeniBornovaspor gibi birçok kulübün formasını giydi.

Futbol kariyerine 30 yaşında noktayı koyan Derse, eşinin isteği üzerine 1993 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı sınavı kazanarak itfaiyeci oldu.

İtfaiyenin farklı birimlerinde görev alan Derse şimdi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Deprem, yangın ve sel gibi afetlerde birçok kurtarma operasyonlarına katılan Derse, zor olan mesleğinin stresini ise spor ve müzikle atıyor.

Futbol antrenörlüğü eğitimi alan, 2009'da 5 arkadaşıyla kurduğu Ege Pedal Spor Kulübünde profesyonel bisikletçiler yetiştiren Derse, İzmir 2. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Yeni Örnekköyspor'un hem başkanlığını hem de kaleciliğini yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen takımının kalesini koruyan Derse, azmi ve performansıyla gençlere örnek oluyor.

İtfaiye sporları dünya şampiyonasında ülkemizi temsil eden İzmir takımının eğitmenliğini de yapan Derse, Türk sanat müziği korolarında da solo şarkı söylüyor.

"İnsanlara yardım ettikçe doğru meslek seçtiğimi anladım"

İsmail Derse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başlamadan önce sadece futbol ve basketbolla ilgilendiğini, pek çok spor dalıyla da itfaiyede tanıştığını söyledi.

Gençliğinde itfaiyeci olmak gibi bir hayalinin olmadığını belirten Derse, "Yıllarca profesyonel takımlarda kaleci olarak görev yaptım. Sonra itfaiyeci oldum kendimi bu sefer de insanların en zor anlarında onlara yardım ederken buldum. İnsanlara en zor zamanlarında yardım ettikçe ne kadar doğru bir meslek seçtiğimi anladım." dedi.

Mesleğini 24 saat esasına göre yaptığını dile getiren Derse, zaman buldukça sevdiği spor dallarıyla ilgilendiğini vurguladı.

Spor ve müzikle mesleğinin stresinden uzaklaştığını ifade eden Derse, şunları kaydetti:

"Mesleğim ve uğraştığım spor dalları beni yormuyor aksine zevk alıyorum. Yakın çevrem 'yorulmuyor musun' diye soruyor. Yorulmak insana maruz bir şey ama ben enerjimi insanlara yararlı olmak amacıyla kullandığım için bu hissi yaşamıyorum. Şu anda başkanlığını yaptığım amatör kulüpte kaleci olarak görev yapıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Spor ve itfaiyecilikte insanın karar verme süresi çok az. O anda mutlaka doğru kararı vermeniz lazım. En mutlu olduğum an ise arama ve kurtarma faliyeti sonunda bir cana oluşmak ve onun hayata yeniden dönmesini sağlamak."

Derse, mesai arkadaşlarını spora teşvik etmek amacıyla sık sık onlarla antrenman yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"İsmail Bey'in enerjisi hiç bitmiyor"

İzmir itfaiyesinde amir olarak görev yapan 51 yaşındaki Abdül Duyulur da Derse ile 26 yıldır beraber çalıştıklarını anlattı.

Derse'nin sporu çok sevdiğini kaydeden Duyulur, "İsmail Bey'in enerjisi hiç bitmiyor. Kendini hep yeniliyor bu durumu bize de örnek oldu. Ben de mesela 40 yaşından sonra bisiklet kullanmaya başladım. İlk zamanlar çok zorlandım ama şimdi çok iyiyim. Artık beraber turlara katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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