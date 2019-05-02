Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İtfaiye aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde itfaiye aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
|02 Mayıs 2019 20:43
|Yazdır
Antalya'nın Kaş ilçesinde itfaiye aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi'nde Kaş-Kalkan girişi istikametindeki kavşakta, Ramazan Karakaş (53) yönetimindeki motosiklet aynı istikamette seyir halinde bulunan itfaiye aracına yandan çarparak altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ramazan Karakaş kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cezaevi firarisi jandarmayla çatışmaya girdi: 1 yaralı
02 Mayıs 2019 20:23
|Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü
02 Mayıs 2019 20:07
|5 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi
02 Mayıs 2019 19:31
|Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu döven zanlı tutuklandı
02 Mayıs 2019 18:25
|2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza
02 Mayıs 2019 18:16
|Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın gözaltına alındı
02 Mayıs 2019 17:59
|Dizi oyuncularına kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama
02 Mayıs 2019 17:36
|Polisten 'bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin' uyarısı
02 Mayıs 2019 16:30
|Kalp krizi geçiren uzman jandarma hayatını kaybetti
02 Mayıs 2019 16:26
|Savcı Sayan kalp krizi geçirdi iddiası
02 Mayıs 2019 14:53