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Bu okul başarılı öğrencilerini 'uçuruyor'

İzmir'de özel bir okul, bilimsel, sanatsal ya da sportif alanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan öğrencilerini gökyüzünde İzmir turu ile ödüllendiriyor.
 02 Mayıs 2019 20:52
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Bu okul başarılı öğrencilerini 'uçuruyor'

İzmir'de özel bir okul, bilimsel, sanatsal ya da sportif alanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan öğrencilerini gökyüzünde İzmir turu ile ödüllendiriyor.

Daha önce ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayrılan bir uçağı satın alarak okul bahçesine kuran okul, öğrencilerin hava araçları ve uçuşa olan meraklarından yola çıkarak onlara yeni bir motivasyon sağladı.

Okul yönetimi, 2 kişilik, pervaneli hava aracı satın aldı, bunun için de okul yakınındaki alanı pist olarak hazırladı. Anaokulundan liseye kadar her yaştan öğrencinin ilgisini çeken gyrocopter, öğrencilerin derslere ve çeşitli aktivitelere olan ilgisini artırmak için ödül aracı olarak kullanılıyor.

Ulusal ya da uluslararası başarılar kazanan öğrenciler, uçuş eğitmenleri eşliğinde gyrocopterle İzmir'i gökyüzünden gezme ödülü elde ediyor.

Öğrencilerin motivasyonu arttı

Gyrocopter turu, öğrencilerin derslere, sanat ve spor faaliyetleri ile bilim fuarlarına ilgisini artırdı.

Okulun kurucusu Oğuzhan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesine bir uçak kurma fikri gibi gyrocopter fikrinin de bir öğrencinin isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Bahçeye kurulu uçağı robotik kodlama ve online İngilizce derslerinde derslik olarak kullandıklarını ayrıca uçakta öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için kütüphane oluşturduklarını kaydeden Özkaya, "Bir de uçak simülatörü koyduk. Bu simülatör çocukların çok ilgisini çekti. Yine bir öğrencim 'uçağımız var, çok keyif alıyoruz, bir de helikopterimiz olsa nasıl olur ama bu sefer uçsun' fikrini dile getirdi. Uçağa ve uçmaya olan merakları dikkatimizi çekti. Araştırma yaptık. Bu sefer de gyrocopter aldık." diye konuştu.

Okul bahçesi yakınına pist hazırladıklarını ifade eden Özkaya, uçuşlara başlamadan önce çocuklara "Türkiye ya da dünya derecesi, bir üretim, bilim, spor, sanattaki ciddi başarısı olanlara İzmir'in üzerinde bir tur attıracağım." dediğini aktardı.

Özkaya, bu uçuşların çocukları çok heyecanlandırdığını dile getirerek, projesiyle İtalya'da mart ayında yapılan uluslararası bilimsel proje yarışmasının çevre kategorisinde birinci olan Firuze Kökten'in uçuş heyecanını ilk yaşayan öğrenci olduğunu belirtti.

Gyrocopterle uçuş ödülünün çocukların derslere motivasyonunu artırdığını vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Şu anda öğrenciler öğretmenlerine isim yazdırıyor, 'ben çok iyi İngilizce çalışmaya başladım', 'bilim fuarlarına katılıyorum', 'sosyal aktivitelere katıldım' diye. Sürekli bu şekilde öğrenci listesi gelmeye başladı. Derecelerine göre, dünya birinciliğinden başlayarak öğrencileri sıraya koyduk. Beni her gördüklerinde 'hocam ben çok iyi çalışıyorum' diyor anaokulu ve ilkokul öğrencileri. Onları ciddi anlamda motive etti."

"Birinci olmak konusunda daha çok motive etti"

9. Sınıf Öğrencisi Firuze Kökten de İtalya'daki "I Giovani e le Scienze" adlı uluslararası yarışmada çevre dalında hazırladığı "Metal nano parçacıkların yeşil sentezi ve siyanür sensörü olarak kullanımı" adlı projesiyle dünya birincisi olduğunu kaydetti.

Birincilikten duyduğu gururu dile getiren Kökten, "İtalya'ya gitmeden önce böyle bir uçuş organizasyonu olacağından haberdardım. Bu da beni birinci olmak konusunda daha çok motive etti. Gyrocopter ile ilk uçuşum. İzmir'in, okulumuzun üzerinde gezme fırsatı buldum. Çok güzel bir deneyimdi. Bundan sonra da bu hava aracı ile gezmek için tam motivasyon ile çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi İsabel Alara Yaşa ise sınıfa gelen öğretmenlerin başarılı öğrencilerin gyrocopter ile uçuş fırsatı elde edeceğini söylediğini ifade ederek, "Çok heyecanlandım. Daha çok ders çalışmaya karar verdim. Hedefim çok çalışmak ve okulun üzerinde tur atmak." dedi.

Anadolu Ajansı
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