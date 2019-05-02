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Türkiye'deki camiler ramazana hazır

Yurt genelindeki camilerde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.
 02 Mayıs 2019 21:01
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Türkiye'deki camiler ramazana hazır

Yurt genelindeki camiler, bakım ve temiz çalışmaları yapılarak ramazana hazır hale getirildi.

Ramazan öncesinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde bazı camilerin minareleri mahyalarla süslendi, ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirildi.

Camilerin halılarını yıkayan görevliler, ibadethanelerin içini, avlusunu ve şadırvanlarını temizleyerek hazır hale getirdi.

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini içinde barındıran bir ramazana daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"11 ayın sultanı" olan ramazana sayılı günler kaldığını belirten Kıyak, vatandaşların bu mübarek ayda ibadetlerini daha rahat geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'deki tüm cami, Kur'an kursları ve mescitlerde çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

"Sorunsuz bir ramazan ayı geçirmek istiyoruz"

Kıyak, Türkiye'de 90 bin 168 cami olduğunu, il ve ilçe belediye başkanlarına camilerde bakım ve temizlik yapılması için yazı gönderdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarda sona gelindi, eksiklikler giderildi. Bütün camilerimiz ramazana hazır. Bazı camilerimizde tam teşekküllü çalışmalar var. Teravih saatlerinde düzenli çalışma sistemine giriliyor, dikkat ediliyor. Bazı camilerimizde hatimli namazlar kılınacak. Bu camilerimiz de belirlendi. İnşallah ramazan ayımız çok güzel şekilde geçecek."

Ramazan ayının kutsal bir ay olduğunu, camilerin dolup taşacağını dile getiren Recep Kıyak, "Camilerimiz Allah'ın evi, bu evleri düzenlemek, süslemek, güzelleştirmek bizim görevimiz. Türkiye genelinde bütün camilerimiz şu anda ibadete tam teşekküllü olarak hazırlanmış durumda. Sorunsuz bir ramazan ayı geçirmek istiyoruz, hedefimiz o." dedi.

Kıyak, mübarek günlerde fakir ve yardıma muhtaç insanların unutulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Kıyak, şunları kaydetti:

"Hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi, anne, baba ve büyüklerimizi ihmal etmemeli, kapılarını çalmalı, sofralarına misafir olmalı, onları sofralarımızda misafir etmeliyiz. Güzellikleriyle dolu bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyor, bütün insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı
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