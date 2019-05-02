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Zilsiz okulda eşofmanlı eğitim

Okulda sağlıklı yaşam operasyonu: o gün okula yalnızca öğrenciler değil, öğretmen ve veliler de eşofmanla geliyor
 02 Mayıs 2019 21:26
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Zilsiz okulda eşofmanlı eğitim

Isparta'da zilsiz eğitim öğretim yapan nadir okullardan Mehmet Köse İlköğretim Okulu'nda her Perşembe spor kıyafeti ile okula gelen öğrenci, öğretmen ve veliler, sabah saatlerinde beden eğitimi öğretmeni koordinesinde müzik eşliğinde sağlıklı yaşam için spor yapıyor. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler, farkındalık oluşturulması adına gün boyu derslere de eşofman ve spor kıyafetlerle katılıyor.

Isparta merkeze bağlı Mehmet Tönge Mahallesi'nde bulunan, ilkokul ve ortaokulun aynı çatı altında bulunduğu 340 mevcutlu Mehmet Köse İlköğretim Okulu'nda, tüm okul ve veliler güne Perşembe günleri, güne sporla başlıyor. Sabah saatlerinde eşofman ve spor ayakkabılarıyla okul bahçesinde toplanan öğrenci, öğretmen ve velilerin, müzik eşliğinde, beden eğitimi öğretmeni koordinesinde dans ve sportif hareketler yapması renkli görüntüler oluşturuyor.

'İlk ve ortaokulda sportif eğitim'

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Adnan Çelik, "Okulumuzda her hafta Perşembe günlerini, sağlıklı yaşam için spor günleri ilan ettik. Bugün okul idarecilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız, hatta velilerimiz de spor kıyafetleriyle okula geliyorlar. Gün boyu eğitimimiz de spor kıyafetleriyle devam ediyor. Bir farkındalık oluşturma gayreti içindeyiz" dedi.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları arasında daha önce imzalanan Beslenme Dostu Okul Projesi adı altındaki protokolü anımsatarak konuşmasını sürdüren Çelik, "Bugün İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli olan arkadaşlarımız da bugün bizimle bir araya gelerek, bizim yaptığımız çalışmayı zenginleştirmek adına okulumuza gelerek, elma ve su ikramıyla broşür dağıtımı da yaptılar. Katılan Sağlık Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Temennimiz, bu çalışmanın hem mahallemizde, hem ilimizde hem de ülkemizde ciddi bir farkındalığa vesile ve sebep olması. İnşallah, güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyoruz. Eğitim - öğretimin, 'Eğitim' boyutuna daha fazla önem vermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Perşembe günlerimizi dolu dolu geçiriyoruz"

Okulda, haftanın bir gününde öğrencilerin okul kıyafetiyle değil, eşofman ve spor ayakkabılarıyla derse girdiğini kaydeden Okul Müdürü Çelik, "Okulumuz, ilkokul ve ortaokul bir arada olmasına rağmen, zilsiz eğitim gören ender okullarımızdan birisi. Perşembe günleri öğrencilerimiz sabahtan akşama kadar eşofman ve spor ayakkabılarıyla okula gelerek derse giriyorlar. Bu haftada bir gün olarak yaptığımız spor kıyafeti uygulaması, öğrencilerimizde olumlu yönde ciddi bir davranış değişikliğine neden oldu. Biz, okul olarak Perşembe günü öğle aralarında da okulumuzun hemen yakınında bulunan ormanlık alandaki yürüyüş parkurumuzda da öğretmenleri nezaretinde öğrencilerimizle yürüyüş de yapıyoruz. Perşembe günlerini dolu dolu geçiriyoruz" diye konuştu.

"O günlerde öğrencilerimiz dinamizminin arttığını görüyorum"

Yaklaşık 5 haftadan bu yana okuldaki spor kıyafeti ve sağlıklı yaşam etkinliğini devam ettirdiklerini ifade eden Çelik, "Yaklaşık 5 haftadan bu yana devam ettiğimiz uygulamaya, velilerimizin de ilgisi artarak devam ediyor. Beni bunu eğitim öğretim verilen tüm okullarda yapılabilirliği olan bir uygulama olarak görüyorum. Bu uygulama ile biz, sadece spor kıyafet giymekle kalmıyor, güne de sporla başlıyoruz. Bu da öğrencilerimizin o günü farklı bir gün olarak algılamaları ve kendilerini zinde hissetmelerini sağlıyor. O gün, gün boyunca bizim için bir anlamda ara tatili yapmış gibi öğrencilerimiz dinamizminin arttığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yanlış bilinen algıyı yıkmak amacındayız"

Öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunduğu zamanları dinlenme zamanları olarak değerlendiren ve genelde yanlış olarak bilinen 'Spor yapan öğrenci derslerinden geri kalır' algısını yıkmak amacında olduklarına vurgu yapan Çelik, şöyle devam etti:

"Genelde spor ve sosyal faaliyetle uğraşan öğrencilerin derslerinden geri kalacağı yönünde yanlış bir algı vardır, tam aksine dinlenmiş zinde kafalarla ders çalışıldığında öğrencilerimizin takdir ve teşekkür belgesi alma oranlarının yükseldiği konusunda istatistiki verilere de sahibiz, bizzati de zaten şahit oluyoruz. Velilerimizden de aynı yönde çok olumlu geri dönütler alıyoruz, bizlere bu konuda teşekkür etmeye ve kendileri de katılmaya başladılar. İnşallah, bu etkinliğin ülkemizde dalga dalga yayılmasını bekliyoruz."

"İlk defa böyle bir spor etkinliğine katılıyorum"

Okuldaki spor kıyafeti ve sağlıklı yaşam etkinliğine katılan velilerden Hakan Çalış, "Kızımı bırakmak için okula geldim. Emekliyim ve ilk defa böyle bir spor etkinliğine katılıyorum, faydalı olduğuna inanıyorum ve veliler olarak biz her zaman için destek vermeye hazırız. Müdür bey böyle bir etkinlik düzenledi, bizim için de deneyim oldu. İlk defa böyle faydalı bir çalışmaya katılmış olduk, devamını diliyorum. Bu çalışma, sağlıklı yaşam için elzem bir şey, diğer okulların da katılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Herkes bu çalışmayı yapsa zaten Türkiye'de obez diye bir şey kalmaz"

Etkinliğe ilk defa katıldığını belirten öğrenci velisi Kadriye Korkmaz, "İlk defa katılıyoruz, güzel bir etkinlik, müdür beyi tebrik ederiz" derken Tuğba Yumuk ise, "Gayet güzel bir etkinlik, bundan sonra da devamını diliyorum. Gördüğünüz gibi hepimiz azıcık da olsa kilo vermek zorundayız. Bu çalışmayı okulumuzdan öğrendik, bence her okulda olması gereken bir çalışma. Herkes bu çalışmayı yapsa zaten Türkiye'de obez diye bir şey kalmaz herhalde" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sportif etkinlikten memnun

Okul öğrencilerinden 4.sınıf öğrencisi Zafer Alp Serin, "Bu etkinliği çok güzel buldum. Dans ettik, spor yaptık, sürekli yapıyoruz, devam etmesini istiyorum" derken, 10 yaşındaki 4.sınıf öğrencisi Ebrar Çelik ise, "Dans ettik, spor yaptık, eğlendik. Devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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