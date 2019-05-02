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İşte İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi

Katil zanlısı ifadesinde "Göğsüne yastığı koydum, kalbine gelecek şekilde ateş ettim" dedi
 02 Mayıs 2019 21:41
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İşte İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi

Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı'nın kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kiralık katilin ifadesinde, "İlkay Sivaslı'nın ısrarı üzerine yataktan aldığım yastığı göğsüne koydum. Tabancayı elime aldım. Bana, 'Tam kalbime denk getir' dedi. Ben de silahı yastığın üzerine bastırarak kalbine gelecek şekilde ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kartal Atatürk İlköğretim Okulu öğretmeni İlkay Sivaslı, iddiaya göre 10 yıl ilişki yaşadığı erkek arkadaşından bunalıp intihar etmek istemiş ancak başaramayınca internetten 5 bin liraya kendini öldürmesi için kiralık katil tutmuştu. Kiralık katil aşık olduğu için bir süre İlkay öğretmeni öldürememiş ancak ısrarlarına dayanamayıp silahla onu vurarak öldürmüştü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kiralık katil Tanju D. (48), çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Sargı bezi ile boğmaya çalıştım"

Emniyette "dolandırıcılık", "uyuşturucu", "hırsızlık" ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten suç kaydı bulunan katil zanlısının verdiği ifadede de ortaya çıktı. Tanju D. ifadesinde, "Herhangi bir evim yok. Parklarda kalıyorum, belediyeden zaman zaman yardım alıyorum. Olaydan 24 gün önce İlkay Hanım benimle sosyal medya üzerinden bağlantı kurdu. Burada yaptığımız görüşmeden sonra bir kafede buluştuk. Beni yedirdi, içirdi. Bana kıyafet aldı. Kendisini öldürmemi istedi. Bana 100-200 lira harçlık verdi. Kalabalık ortamda ya da arkadaşlarının yanında yapmamamı istedi. Sürekli kendisini nasıl öldüreceğimi soruyordu. Bu görüşmeden birkaç gün sonra beni evine çağırdı. 'Beni iple boğ' diyerek sargı bezi verdi. Sargı bezini ip haline getirerek boğazına doladım, sıktım. Yüzü kızarmaya ve şişmeye başladı. Bu durumunu görünce dayanamayıp vazgeçtim" dedi.

"Seni öldürdükten sonra intihar edeceğim"

Katil zanlısı ifadesinin devamında, "Daha sonra yeniden buluştuk. Birlikte Pendik'te birine giderek silah aldık. Silahın parasını o ödedi. Kartal'daki evden ayrıldığını, yabancı uyruklu 2 kişi ile birlikte Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde kalmaya başladığını söyledi. Ben Fatih tarafına gitmiştim, o civarda kalıyordum. Beni arayarak, 'Oralarda kalma, gel Pendik'e ben sana otel ayarladım, otelde kalırsın' dedi. Ben hayatımda hiç bu kadar ilgi görmedim. Ne ailemden ne de çevremden. Bu nedenle kendisine aşık oldum. Kendisini nasıl öldüreceğimi soruyordu. Kendisini öldürtme fikrinden vazgeçirmeye çalıştım ama vazgeçmedi. Onu ölümden vazgeçirmeye çalıştığımda 'Erkeklere ben güvenmem, eski arkadaşım bana çok sıkıntı yaşattı' diyordu. 21 Nisan günü bana WhatsApp'tan mesaj atarak eve çağırdı. Sabah 08.00 sıralarında biraz kahvaltılık alıp eve gittim. Birlikte kahvaltı yaptık. 'Beni nasıl öldüreceksin?' diye sordu. Ben de 'Seni öldürdükten sonra intihar edeceğim' dedim. Bunun üzerine bana 'Git başka yerde intihar et, burada etme' dedi" ifadelerini kullandı.

"Yoldan geçene adres sorup 112'yi aradım"

Tanju D. ifadesinin devamında, "Öğleden sonra beni yanına çağırdı. 'Beni öldür. Bitir bu işi' dedi. İlkay Sivaslı'nın ısrarı üzerine yataktan aldığım yastığı göğsüne koydum. Tabancayı elime aldım. Bana, 'Tam kalbime denk getir' dedi. Ben de silahı yastığın üzerine bastırarak kalbine gelecek şekilde ateş ettim. Çığlık attı. Ama öldürücü yara almadı. Kan akıyordu. 112'yi aramak istedim, bana engel oldu. 'Çantada biraz para var, onu da al git' dedi. Vurduktan bir saat sonra kendinden geçti. Ben de telefonla dışarı çıktım ve 112'yi arayarak ambulans istedim. Ertesi gün hastaneye gittim. Doktorla görüştüm. Doktor, çok kan kaybetmesi nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyledi. Korkmuştum. Ben de hastaneden ayrılarak gece otobüsle Adana'ya gittim. Adana'ya gittikten sonra öldüğünden haberim yoktu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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