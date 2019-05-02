Öğretmenler projeleriyle yarışıyor

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Temalı Niğde 2. Eğitimde İyi Örnekler Yarışması düzenlendi.

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar: "Geçen yıl eğitimde iyi örnekler yarışmasını başlatmıştık. Bu yılda ARGE birimimiz 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili iyi örnekler yarışması yapalım dediler. Bizlerde destek olduk. İyi bir çalışma yaptılar bu çalışmanın sonucunda 147 proje ile il genelindeki okullarımız bu yarışmaya katıldı. Üniversitede hocalarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle proje sayısını 25'e indirildi. 4 kategoride okul öncesi, lise , ilkokul ve ortaokul olarak ilk 3'ü seçeceğiz. Onları ödüllendireceğiz. Bizler bu projelerle öğrencilerimizi nasıl iyi hale getiririz. Okulları nasıl sevdiririz. Dersleri nasıl sevdiririz. Dışarıya nasıl örnek oluruz. Amacımız bunlar. Güzel projelerimiz var. Biz istiyoruz ki okullarda yapılan iyi projeleri diğer okullarımız alsınlar kendi okullarında uygulasınlar. Bizim iyi projelerin Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz" dedi .

Değerlendirmelerden sonra 4 ayrı kategoride dereceye giren öğretmenler ödüllendirilecek.