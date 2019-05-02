Kırıkkale'deki tuz tesisinde 500 kişi istihdam edecek
|02 Mayıs 2019 22:01
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Kırıkkale'de, Türkiye'nin en büyük tuz üretim tesisi için çalışmalar devam ediyor. Üretilecek olan doğal kaynak tuzunun yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Kurulacak rafineri tesisinde ise 500 kişinin istihdam edeceği belirtildi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak tuzu üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. Ayda 10 ile 15 bin ton doğal kaynak tuzunun yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Dünya sofralarında yer alacak doğal kaynak tuzunu tansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalığı olan vatandaşlar rahatlıkla tüketebilecek. Tesisin yer tahsis işlemleri ve projelendirme çalışmaları tamamlandığında, tesisin tam kapasite çalışmasıyla yaklaşık 500 kişiye iş istihdamı sağlanacağı belirtildi.
Tuz rafinerinin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şirket yetkililerden bilgi aldı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belde Belediye Başkanı Nuh Şahin'de şirket yetkilileriyle birlikte Vali Sezer'e eşlik etti.
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