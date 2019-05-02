1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 milyon 400 bin TL'lik 'Kaddafi 'vurgunu

'Kaddafi'nin altınlarını getirdik' deyip 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptılar
 02 Mayıs 2019 22:16
Yazdır
1 milyon 400 bin TL'lik 'Kaddafi 'vurgunu

Balıkesir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan ve Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek toplam 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve çevre illerde kendilerini MİT görevlisi ve bakan danışmanı olarak tanıtan ve kat karşılığında inşaat işleri yaptığını söyleyen dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, dolandırıcılık yapan şahısların kendileri ile irtibata geçen yaşlı ve dul bayanlar ile duygusal bağ kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacaklarını söyleyerek vekaletname aldıklarını, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurduklarını, banka hesaplarını boşaltarak vatandaşları dolandırdıklarını ve haksız kazanç elde ederek birçok vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti. Şahısların Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini de iddia ederek dolandırdıkları şahıslara güven verdikleri ve kullandıkları çeşitli yöntemlerle 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi.

Olayla bağlantısı bulunan U.Y., H.Y. ve G.C. isimli şahısları Dolandırıcılık Büro dedektifleri tarafından takibe alındı. Uzun süreli yapılan takip ve çalışma sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda U.Y., H.Y. ve G.C. isimli şahısları yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, yüklü miktarda para ve belgeler ele geçirildi. Adli makamlara götürülen şahıslar tutuklanarak Kepsut L Tipi Cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi
02 Mayıs 2019 21:41		 İtfaiye aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti
02 Mayıs 2019 20:43
Cezaevi firarisi jandarmayla çatışmaya girdi: 1 yaralı
02 Mayıs 2019 20:23		 Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü
02 Mayıs 2019 20:07
5 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi
02 Mayıs 2019 19:31		 Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu döven zanlı tutuklandı
02 Mayıs 2019 18:25
2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza
02 Mayıs 2019 18:16		 Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın gözaltına alındı
02 Mayıs 2019 17:59
Dizi oyuncularına kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama
02 Mayıs 2019 17:36		 Polisten 'bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin' uyarısı
02 Mayıs 2019 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - 'CHP baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor'22:46 - Güllaç bu yıl da sofraları süsleyecek22:41 - Kadıralak Yaylası'nda, yöre halkını sevindiren haber22:36 - Samsun'u 'kelebekler' istila etti22:31 - Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Kalbi koruyor22:26 - 10 yaşındaki Arda, satrançta dünya şampiyonu oldu22:21 - Vali Bektaş: Muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz22:16 - 1 milyon 400 bin TL'lik 'Kaddafi 'vurgunu22:11 - Fırtına direklerini devirdi, 60 köy enerjisiz kaldı22:06 - Belediye personeli bulduğu bileziği sahibine teslim etti
22:01 - Kırıkkale'deki tuz tesisinde 500 kişi istihdam edecek21:56 - Cumhurbaşkanı sözünü vermişti! Tarih belli oldu21:51 - Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'metro gelirleri' açıklaması21:46 - Öğretmenler projeleriyle yarışıyor21:41 - İşte İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi21:36 - Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş21:31 - FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen tutuklandı21:26 - Zilsiz okulda eşofmanlı eğitim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İki mühendisliği tercih edene 1.828 TL'ye kadar burs
Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları alınıyor
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti
Erdoğan kabineyi takibe aldı
Binali Yıldırım yeniden aday olacak mı?
Altay: YSK yürütmenin baskı ve basıncına teslim olmuştur
Sandık belgeleri buhar oldu
100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teamviwer 3
lionel messi 2
söz kesmek 4
Tadında bırakmak 2
ıı ııhh 5
5 saniye kuralı 1
hüsnükuruntu 5
yok yok 2
kadına bayan diyen yazar 1
ellanaz 2
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 30 Alacak
Erzurum Horasan Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İğneada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam