1 milyon 400 bin TL'lik 'Kaddafi 'vurgunu
|02 Mayıs 2019 22:16
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Balıkesir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan ve Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek toplam 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar polisin operasyonuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve çevre illerde kendilerini MİT görevlisi ve bakan danışmanı olarak tanıtan ve kat karşılığında inşaat işleri yaptığını söyleyen dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, dolandırıcılık yapan şahısların kendileri ile irtibata geçen yaşlı ve dul bayanlar ile duygusal bağ kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacaklarını söyleyerek vekaletname aldıklarını, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurduklarını, banka hesaplarını boşaltarak vatandaşları dolandırdıklarını ve haksız kazanç elde ederek birçok vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti. Şahısların Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini de iddia ederek dolandırdıkları şahıslara güven verdikleri ve kullandıkları çeşitli yöntemlerle 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi.
Olayla bağlantısı bulunan U.Y., H.Y. ve G.C. isimli şahısları Dolandırıcılık Büro dedektifleri tarafından takibe alındı. Uzun süreli yapılan takip ve çalışma sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda U.Y., H.Y. ve G.C. isimli şahısları yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, yüklü miktarda para ve belgeler ele geçirildi. Adli makamlara götürülen şahıslar tutuklanarak Kepsut L Tipi Cezaevine gönderildi.
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