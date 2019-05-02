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10 yaşındaki Arda, satrançta dünya şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Arda Çamlar (10), kendisinden büyük yaştaki rakiplerine fark attı. Satranç tahtasını bir arena gibi gördüğünü söyleyen şampiyon sporcu, başarılarına başarı eklemek için destek bekliyor.
 02 Mayıs 2019 22:26
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10 yaşındaki Arda, satrançta dünya şampiyonu oldu

İzmirli Arda Çamlar, 17-27 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde 33 ülkeden 392 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Çamlar, 9 tur süren ve nefes nefese takip edilen şampiyonluk yarışında altın madalya kazandı.

11 yaş genel kategoride aldığı ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Arda Çamlar, daha önce Türkiye, Avrupa ve dünya genelindeki turnuvalarda da çeşitli başarılar kazandığını söyleyerek, kendisine destek olan antrenörlerine teşekkür etti. 4,5 yaşında satranç öğrenen Arda, günde en az 3 saatini kendini geliştirmek için ayırdığını anlattı. İlk başarısını 8 yaşındayken Türkiye 1'incisi olarak kazanan Arda Çamlar, "Avrupa 5'inciliğim var. Bu turnuvada 9 yaş altında yarışıp 5'inci olmuştum. Bundan sonra da dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum. Satranç tahtasını bir arena gibi düşünüyorum. Arenada taşlarla sadece ben varım" dedi. Hayatı boyunca satranç oynamaya devam edeceğini dile getiren Çamlar, bu sporun okuldaki başarısına da katkı sağladığını belirtti. Tüm yakınlarının ona güvendiğini dile getiren Çamlar, ailesi ve öğretmenlerinin onu tebrik ettiğini kaydetti.

KENDİNDEN BÜYÜKLERLE YARIŞTI

İzmir'de 3 kulüp değiştiren Arda Çamlar, yaklaşık 2 yıldır satranç şampiyonu Fethi Apaydın ile birlikte çalışıyor. Sporcusuna güvenen ve onun başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Apaydın, Arda'nın özellikle 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği başarının önemine dikkat çekerek, "Bu turnuvada tekli sayılar yarışıyor. 9 yaş altı,11 yaş altı, 13 yaş altı gibi. Arda 11 yaş altında bu başarıyı kazandı. 10 yaşında ve kendinden büyüklerle yarıştı. Bu turnuvaya seneye bir daha katılacak ama birçok rakibi üst kategoriye geçmiş olacak. Bu yıl turnuvada son tura girerken ikinci olan rakibine 1,5 puan fark attı. Yani son tura girerken şampiyon olmayı garantiledi. Bir üst yaş grubunda elde ettiği bu başarı hepimizi çok gururlandırdı" dedi.

MOTİVASYON BEKLİYOR

Lisanslı sporcuları olan Arda'nın daha fazla desteklenmesini isteyen Fethi Apaydın, onun maddi hiçbir ödül kazanmadığını, ancak yeni başarılar için motivasyon beklediğini ifade etti. Kulüp olarak Arda'ya eğitim verdiklerini anlatan Apaydın, ailesinin de büyük fedekarlık yaptığı başarılı sporcu için özellikle yerel yönetimlerin harekete geçmesini istedi. Apaydın şunları söyledi:

"İzmir'de bir dünya şampiyonu var. Bu İzmir için bir prestij. Arda gibi sporcular İzmir'de daha fazla desteklenmeli. Onun uluslararası alanda hedeflerine ulaşması için teşvik edilmeye ihtiyacı var. Satranç çok özel bir branş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Arda'yı fark etmesini bekliyoruz. Yalnızca tebrik etmeleri bile yeter. Daha fazla bir beklentimiz yok. Bu çocuklar o kadar büyük işler yapıyorlar ki, imkanları çok daha fazla olan yabancı sporculara karşı yarışıyorlar. Bu sporun daha çok yayılması, Arda'nın kendini daha iyi hissetmesi ve diğer çocuklara örnek olması açısından motivasyona ihtiyacı var. Bu çocuk dünya şampiyonu oldu. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek mi? Lütfen bu çocuklarımıza hak ettikleri değeri gösterelim."
DHA
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