Hakkari'deki darbe girişimi davasına devam edildi

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatların da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

Davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddia edilen, aralarında eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 31 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.