Telekom'un milletvekillerine özel tarifesi, gündem oldu
Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom'un milletvekillerine özel 29 TL'ye sattığı 12 ay taahhütlü her yöne 3 bin dakika, bin SMS ve 20 GB internet bulunan paketi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
|02 Mayıs 2019 23:43
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Türk Telekom'un milletvekillerine özel paketini fark eden sosyal medya kullanıcıları, milletvekillerine özel telefon tarifesini eleştirirdi.
Türk Telekom'un internet sitesindeki bilgilere göre, 12 Ay taahhütlü paketin ücret 29 TL olurken, şebeke içi 5 bin dakika, diğer operatör ve sabit hatlar yönüne 3 bin dakika, her yöne bin SMS ve 20 GB internet kullanma hakkı veriliyor.
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