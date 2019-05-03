1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

3 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları...
 03 Mayıs 2019 00:01
Yazdır
3 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'li belediye başkanları ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanları ile toplantı yapacak, valiliği, Ziya Gökalp Anadolu Lisesini, Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programına katılacak.

(Diyarbakır/09.30/11.00/11.30/13.00/15.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çamlıca Camisi açılış töreni ve Okçuluk Günleri açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00/15.30)

3- CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Dünya Posta Birliği (UPU) Ecom@Afrika Projesi ile E-Ticaret Erişimi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayii Paneli"ne katılacak, IDEF 2019-14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuar Değerlendirmesi Basın Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30)

4- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul Kongre Merkezinde başlayacak.

(İstanbul/10.30)

5- Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), dördüncü ve son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Fuar saat 16.00'da kapılarını kapayacak.

(İstanbul/10.00)

6-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7-TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ve Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

(Budapeşte)

2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Yeşilay Derneği tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gençler arasında bağımlılığa ilişkin farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

(Sivas/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın ilk maçlarında Boluspor-Hatayspor, Adanaspor-Altınordu karşılaşacak.

(Bolu/Adana/19.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın ilk maçında Türk Telekom ile Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde başlayacak. Organizasyonun ilk günündeki yarı final maçlarında İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna ile Almanya'nın Brose Bamberg, İspanya'nın Iberostar Tenerife ile de ev sahibi Telenet Giants karşı karşıya gelecek.

(Antwerp/19.30/22.15)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
03 Mayıs 2019 00:25		 MHP'den Meral Akşener'e yanıt
02 Mayıs 2019 23:55
'CHP baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor'
02 Mayıs 2019 22:51		 Vali Bektaş: Muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz
02 Mayıs 2019 22:21
Cumhurbaşkanı sözünü vermişti! Tarih belli oldu
02 Mayıs 2019 21:56		 Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'metro gelirleri' açıklaması
02 Mayıs 2019 21:51
'Türkiye, Rus Su-57 almak isterse iş birliğine hazırız'
02 Mayıs 2019 21:06		 'Hakim ve savcı eğitiminde yeni bir süreç başlattık'
02 Mayıs 2019 19:48
'Bağışlarınızı titizliklikle sahiplerine ulaştırıyoruz'
02 Mayıs 2019 19:01		 'İş sağlığı ve güvenliğini milli mesele olarak görüyoruz'
02 Mayıs 2019 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Mesai saatlerine trafik ayarı
Çocuğa cinsel istismarı öven kadın serbest kaldı
Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp, vurgun yaptılar
Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı
3 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
40 okul çevre beratı ödülü kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tadında bırakmak 2
ramazan kolisi 2
modern insanın en büyük sorunları 10
büyükşehir ve belediye yasalarında değişiklik yapılması 2
adres değiştirmek 3
ayak serçe parmağını masaya vurmak 4
hayatı sorgulamak 3
ahmet takan 2
q klavye 1
saldırmak 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 30 Alacak
Erzurum Horasan Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İğneada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam