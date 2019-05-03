Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Tunceli valisi Tuncay Sonel, Tunceli Belediyesinin yeni başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, suyunu, öğlen yemeğini ve servisini kestiği işçilerin arasına girip 1 Mayıs'ta poz vermekle suçlayan bir paylaşımı retweet etti
|03 Mayıs 2019 00:25
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Tunceli Belediyesi başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, önceki gün "Dersim'de 1 Mayıs'ta tekstil fabrikasında çalışan işçileri ziyaret ettik." şeklinde bir paylaşımda oldu.
Maçoğlu'nun paylaşımında, fabrikanın içinde dolaşırken çektiği fotoğraflar yer aldı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bu paylaşımları eleştiren bir medya paylaşımını retweet etti. Maçoğlu, Vali Sonel'in söz konusu paylaşımla ilgili tepkisine ise hala cevap vermedi.
İşte Vali Sonel'in retweet ettiği paylaşım:
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