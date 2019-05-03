Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı, başaramadı
|03 Mayıs 2019 02:01
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobiliyle köpeğe çarpan sürücü, nabzı atmayan köpeği hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndüremedi.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası otomobilinden inen sürücü, köpeğin nabzının atmadığını fark ederek, çevredekilerden de yardım isteyerek köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Dakikalarca nabzı atmayan köpeğe kalp masajı yapan sürücü başarısız oldu. İhbar üzerine olay yerine giden veteriner ekipleri de köpeği araca koyarak veterinerliğe götürdü. Ekipler, veterinerlikte yaptığı müdahaleye rağmen köpeği hayata döndüremedi.
Öte yandan, aracıyla yoldan geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'da yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadıralak Yaylası'nda, yöre halkını sevindiren haber
02 Mayıs 2019 22:41
|10 yaşındaki Arda, satrançta dünya şampiyonu oldu
02 Mayıs 2019 22:26
|Belediye personeli bulduğu bileziği sahibine teslim etti
02 Mayıs 2019 22:06
|'Polisiye tedbirlerle kültürel varlıklar korunmuyor'
02 Mayıs 2019 20:57
|Afet ve yangında hayat, kalede takımını kurtarıyor
02 Mayıs 2019 20:35
|Topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor
02 Mayıs 2019 20:11
|BİK eski Genel Kurul Üyesi Sonay vefat etti
02 Mayıs 2019 20:00
|Vekaletname verdi, başına gelmeyen kalmadı
02 Mayıs 2019 19:43
|Köy muhtarı KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi
02 Mayıs 2019 19:27
|'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürüyor
02 Mayıs 2019 18:08