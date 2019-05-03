3 Mayıs 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
|03 Mayıs 2019 03:20
|Yazdır
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek'in atanması gerçekleştirildi.
Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alındı, yerine Veysel Işıldar'ın atanması kararlaştırıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç'ın ataması yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
03 Mayıs 2019 00:25
|3 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
03 Mayıs 2019 00:01
|MHP'den Meral Akşener'e yanıt
02 Mayıs 2019 23:55
|'CHP baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor'
02 Mayıs 2019 22:51
|Vali Bektaş: Muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz
02 Mayıs 2019 22:21
|Cumhurbaşkanı sözünü vermişti! Tarih belli oldu
02 Mayıs 2019 21:56
|Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'metro gelirleri' açıklaması
02 Mayıs 2019 21:51
|'Türkiye, Rus Su-57 almak isterse iş birliğine hazırız'
02 Mayıs 2019 21:06
|'Hakim ve savcı eğitiminde yeni bir süreç başlattık'
02 Mayıs 2019 19:48
|'Bağışlarınızı titizliklikle sahiplerine ulaştırıyoruz'
02 Mayıs 2019 19:01