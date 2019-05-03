Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|03 Mayıs 2019 05:09
|Yazdır
3 Mayıs 2019 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30763
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 1027
Ekli "Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
2 Mayıs 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 30/7/1997 tarihli ve 97/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kunıluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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