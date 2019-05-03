Balıkesir'de 17 düzensiz göçmenin yakalanması
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmesini organize ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı
|03 Mayıs 2019 05:17
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmesini organize ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkisinde 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve yanlarında organizatör olduğu belirlenen M.İ'yi yakalayan ekipler, yapılan incelemelerin ardından M.D. ve D.Ç'nin de olayı organize ettiğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu şüphelilerin kullandığı bir otomobili takibe aldı.
Polislerin kovalamacasının ardından M.D. ve D.Ç. Susurluk ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ, M.D. ve D.Ç. mahkemece tutuklandı.
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