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Çamlıca Camii sela ile açılıyor

İstanbul'un yeni sembollerinden Çamlıca Camii, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle resmi olarak açılıyor. Açılış Cuma namazından sonra olacak. Sabah saat 9.30'dan itibaren ise selalar ve gün boyunca Kur'an'ı Kerim okunacak
 03 Mayıs 2019 06:50
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Çamlıca Camii sela ile açılıyor

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, bugün yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 9.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi'nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur'an-ı Kerim okunmaya devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.
Yeni Şafak
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