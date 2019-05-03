'Trump'a ortak komisyon teklif ettim, Putin'le de paylaştım'

Erdoğan, salı akşamı yapılan MYK toplantısında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kurmaylarına bilgi verdi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, Trump'a, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin içinde NATO'dan bir temsilcinin de bulanacağı ortak bir komisyon kurulması önerisini yaptığını anlattı. AK Parti kaynakları, Trump'ın bu öneriye 'sıcak baktığını' ancak ABD yönetiminde olumsuz yaklaşan bir yapının bulunduğunu dile getirdi. MYK toplantısına, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra katılan Erdoğan, Putin'e Trump'la olan görüşmesini ve ABD'ye S-400 savunma sistemi konusundaki ortak komisyon önerisini anlattığını kaydetti.

VENEZUELA'DAKİ KALKIŞMA

MYK toplantısında, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido tarafından, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik darbe girişimini de değerlendiren Erdoğan, "Bizim için önemli olan isimler değildir. Önemli olan sandıktan çıkana ve halkın tercihine saygı duymaktır. Libya konusunda da aynı şeyi düşünüyorum" dedi.

Yücel KAYAOĞLU