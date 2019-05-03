İki ayda 436 terörist etkisiz hale getirildi
|03 Mayıs 2019 07:15
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Operasyonlarda, 108 silah, 13 ağır silah, 56 bin 406 hafif silah mühimmatı, 829 ağır silah mühimmatı, 5 bin 745 kilogram patlayıcı ile 151 el bombası ele geçirildi. Ayrıca 92 el yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristlere ait 425 adet mevzi, sığınak, barınak ve mağara ile depo kullanılmaz hale getirildi.
Terörle mücadele çerçevesinde terörün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu tacirliğine ve kaçakçılığı da ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda 136 kilogram uyuşturucu, 297 bin uyuşturucu hap, yaklaşık 55 bin paket sigara ve 452 adet cep telefonu ile 620 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇIŞ ARTTI
Güvenlik kaynakları, PKK'lı teröristlerin saklanacak yeri kalmadığını, yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda ağır kayıplar verdiklerini, örgüte katılım oranının azaldığı, kaçışların ve teslimlerin artığını belirtiyor. Örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığına dikkat çeken kaynaklar, örgüt elebaşlarının buna engel olma kapasitelerini yitirdiğine işaret ediyor.
Selçuk Böke
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