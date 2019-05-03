Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu
|03 Mayıs 2019 08:10
|Yazdır
Ankara'da bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, tansiyonunun düşmesi sonucu dün Ankara Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkiklerin ardından kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.
SAVCI SAYAN KİMDİR?
Savcı Sayan'ın Ağrı Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:
Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babası.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tarım Bakanı: Ramazan'da denetimlere ağırlık vereceğiz
03 Mayıs 2019 09:28
|Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
03 Mayıs 2019 08:20
|Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak
03 Mayıs 2019 07:23
|Çamlıca Camii sela ile açılıyor
03 Mayıs 2019 06:50
|Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı
03 Mayıs 2019 06:40
|Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Hakkında Yönetmelik
03 Mayıs 2019 05:13
|Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Mayıs 2019 05:11
|Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
03 Mayıs 2019 05:09
|Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
03 Mayıs 2019 05:04
|Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
03 Mayıs 2019 05:03