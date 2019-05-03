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Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu

Tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın durumunun iyi olduğu, kontrol amacıyla gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Savcı Sayan'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor
 03 Mayıs 2019 08:10
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Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu

Ankara'da bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, tansiyonunun düşmesi sonucu dün Ankara Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkiklerin ardından kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan'ın Ağrı Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babası.
Anadolu Ajansı
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