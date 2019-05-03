Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
|03 Mayıs 2019 08:20
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TBMM Başkanı karşılama olmayınca programı terk etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda kendisini karşılayan olmayınca toplantıya katılmadan ayrıldı.
Şentop yapmış olduğu açıklamada, "TBMM Başkanı olarak davet edildiğim bir yerde, davet sahibi tarafından karşılanmam gerekir. Milleti temsil eden bir makamın devlet gelenerlerine de yakışmayan bir şekilde görmezden gelinmesi kabul edilemez. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun bunu bilmesi gerekiyor. Burada söz konusu olan şahsım değil, TBMM'nin temsil ettiği milli iradedir" dedi.
Öte yandan Anadolu Ajansı, TOBB Genel Kurulu'na ilişkin aktarmış olduğu haberde Şentop'un 'programındaki değişiklik nedeniyle' toplantıya katılamadığı bildirilmişti.
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