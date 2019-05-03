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Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek uzman alımına dair düzenlemeler yapıldı.
 03 Mayıs 2019 08:24
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Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı.

Daha önce Esaslarda sadece Yeraltı Maden Uzmanı alınmasına dair düzenleme yer almaktaydı. Yapılan değişiklikle, yeraltı maden uzmanının yanı sıra yerüstü maden uzmanı ve maden haritacılığı uzmanı da alınacak.

Yeraltı Maden uzmanı, KPSS sınav puanı olmaksızın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği yazılı ve/veya sözlü sınavla alınacak.

Yeraltı maden uzmanı alımında şu şart aranacak: Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yeraltı maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak

Yerüstü maden uzmanı alımında şu şart aranacak: Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yerüstü maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak.

Maden Haritacılığı uzmanı alımında şu şart aranacak: Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az bir yıl iş tecrübesine sahip olmak

Yayımlanan bu düzenleme, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kısa bir süre sonra alım yapacağını göstermektedir.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1024
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslann ek 2 nci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak maden haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı ve yerüstü maden uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Aynı Esaslann eki (4) sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Mühendislik fakültelerinin Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az bir yıl iş tecrübesine sahip olmak.

YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Mühendislik fakültelerinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yerüstü maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak.

MADDE 3- Aynı Esaslann eki (4) sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümünde yer alan "YERALTI MADEN UZMANI" satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YERALTI MADEN UZMANI

Mühendislik fakültelerinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yeraltı maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak.

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esaslan Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net - Özel

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