1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 dilde kameralı şantaj

Binlerce vatandaşa 'Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var" şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dahil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı
 03 Mayıs 2019 08:30
Yazdır
7 dilde kameralı şantaj

'Rehberin elimizde'

Son saldırı dalgasında özellikle Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu bildirildi. Siber Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, bu yalana inanarak tuzağa düşenlerden 250 dolar ila 2 bin dolar arasında para alındığını söyledi: "Siber saldırganlar, yaklaşık 0.45 Bitcoin; yani 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor. Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor."

Şüpheli e-mail'i sakın açmayın

Posta kutusundaki şüpheli maillerin açılmaması gerektiğini söyleyen Kubovic, şu uyarıları yaptı: "Böyle bir e-posta görürseniz aceleci davranmayın. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin."
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulda patlama sesi polisi alarma geçirdi
03 Mayıs 2019 07:59		 Deniz Çakır hakim karşısına çıkacak
03 Mayıs 2019 06:10
Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp, vurgun yaptılar
03 Mayıs 2019 00:16		 Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
02 Mayıs 2019 23:48
Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti
02 Mayıs 2019 23:11		 Konya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
02 Mayıs 2019 23:05
İşte İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi
02 Mayıs 2019 21:41		 İtfaiye aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti
02 Mayıs 2019 20:43
Cezaevi firarisi jandarmayla çatışmaya girdi: 1 yaralı
02 Mayıs 2019 20:23		 Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü
02 Mayıs 2019 20:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Emniyet personelini kapsayan giyecek yardımı yönetmeliği değişikliği09:28 - Bakanlığın Tohumculuk Politikalarını Birlikler mi belirliyor?09:28 - Tarım Bakanı: Ramazan'da denetimlere ağırlık vereceğiz09:26 - Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı09:24 - Kara yollarında durum09:00 - Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi08:58 - Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 14'ü aktif 29 askere gözaltı08:45 - Fahrettin Altun mütevelli heyeti başkanı oldu08:30 - 7 dilde kameralı şantaj08:24 - Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
08:20 - Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti08:10 - Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu07:59 - Okulda patlama sesi polisi alarma geçirdi07:45 - Trakya'da yüksek basınçlı zengin doğal gaz rezervi tespit edildi07:35 - Hasat başladı fiyatlar düştü07:23 - Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak07:15 - İki ayda 436 terörist etkisiz hale getirildi06:50 - Çamlıca Camii sela ile açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak
3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
Mesai saatlerine trafik ayarı
Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu
Hasat başladı fiyatlar düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aklımın köşesinden bile geçmedi 5
Makarnayı kaşıkla yiyen insan 11
başkasının kazandığı görevi yapamam 1
polisin yaşlı kadına saldırması 1
lionel messi 2
kral ağacı 2
pursaklar belediye başkanının istifa etmesi 1
Sonunu düşünmemek 9
bu işte bir hinlik var 3
alarm olarak cep telefonunu kullanmak 1
SON İLANLAR
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam