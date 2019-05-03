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Fahrettin Altun mütevelli heyeti başkanı oldu

Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı
 03 Mayıs 2019 08:45
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Fahrettin Altun mütevelli heyeti başkanı oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete yayımlanan kararla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak atandı.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürütecek.
Orta Asya bölgesinin önde gelen ve büyüyen üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 8 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetiliyor. Mütevelli Heyette iki ülkenin tayin edeceği 4'er üye yer alıyor. Mütevelli Heyet Başkanı ve 3 üye Türk tarafınca atanıyor.
Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki kardeş ülke ve toplulukların gelişmelerine destek vermek amacıyla 1995'te kurulan üniversite, Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü vazifesi görüyor.
Uluslararası Bir Üniversite
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu ve 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başladı.
Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklar başta olmak üzere 15 ülkeden öğrencisi bulunuyor.
Şu an 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 7 araştırma merkezinde toplam 6 bin 65 öğrenci eğitim-öğretime devam ediyor. Bunların 464'ünü Türkiye'den giden öğrenciler oluşturuyor.
10 ön lisans, 41 lisans, 27 yüksek lisans ve 12 doktora programı bulunuyor.
Eğitim-öğretim Türkçe ve Kırgızca'dır. Ayrıca bazı programlarda Rusça, İngilizce ve Çince eğitim-öğretim yapılıyor.
Kuruluşundan bugüne 6 bin 947'si lisans ve ön lisans, 697'si yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 7 bin 644 mezun verdi. Mezunlar 5 kıtada 35 ülkede istihdam ediliyor.
155'i Türkiye'den, 218'i Kırgızistan'dan, 6'sı diğer ülkelerden olmak üzere toplam 327 akademik personel bulunuyor.
Son 10 yılda üniversitenin bilimsel faaliyetleri yüzde 72 artışla 333'e, yayınları da yüzde 107 artışla 402'ye yükseldi.
Türk Dünyasının Birlikteliğinde Etkin Bir Güç
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, eğitimde uluslararası bir marka, bilimde bir cazibe merkezi, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer, uluslararasılaşmada örnek bir üniversite, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin bir güç, dünya bilimine katkısı ile saygın bir üniversite olma hedefleriyle çalışmalarına devam ediyor.
Öğrenci Kabulü
Kırgızistan'dan öğrenci kabulü, üniversitenin her yıl yaptığı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Manas-ÖSYS) ve Kırgızistan Genel Devlet Sınavı (ORT) sonuçlarına göre yapılıyor.
Türkiye'den öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarından gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre gerçekleştiriliyor.
Kırgızistan ve Türkiye dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci kabulü ise Rektörlük tarafından kurulan komisyonun koordinatörlüğünde yürütülüyor.
Sunulan İmkanlar
Türkiye ve Kırgızistan'daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde özerk bir üniversitedir.
Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu üniversitede öğrencilere "Giriş Kontenjanı Bursu", "Akademik Başarı Bursu", "Destek Bursu" ve "Milli Sporcu Bursu" veriliyor.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredilerden yararlanabiliyor.
Üniversitenin mezunları hem Türkiye'de ve Türkiye'nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan'da ve Kırgızistan'ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip oluyor.
Üniversite deneyimli öğretim üyesi kadrosu, gelişmiş fiziksel ve teknolojik altyapısı, öğrenci çeşitliliği ve çok kültürlü kampüs ortamıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı
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