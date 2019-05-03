Kara yollarında durum
|03 Mayıs 2019 09:24
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Söke-Milas yolunun 54-58 kilometrelerinde (Pınarcık mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Burdur-Antalya yolunun 23-45 kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak yapım, İskilip-Çorum yolunun 20-24. kilometreleri ile Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'nde bakım, Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde alt geçit köprüsü yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten servis yolundan kontrollü sürüyor.
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