Emniyet personelini kapsayan giyecek yardımı yönetmeliği değişikliği
|03 Mayıs 2019 09:30
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3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Giyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Yapılan değişikliğe göre;
1- Takviye hazır kuvvet personeline de, Emniyet Hizmetleri Sınıfında düzenlenmiş olan giyecekler verilebilecektir. Giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecektir.
2- Emniyet, resmi üniforma giyen personele verilecek giyim eşyalarını tahsis etmek üzere puan esasına dayalı bir dağıtım sistemi kuracaktır. Bu sistemde, her giyeceğin bir puan karşılığı olacaktır.
Yönetmelikte kurgulanan sistem tam olarak anlaşılamamaktadır. İşte yönetmelikte yer alan hüküm:Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
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