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Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor
 03 Mayıs 2019 09:26
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Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'nin nisan ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile düşüşe geçen New York borsası, dün de satış ağırlıklı bir seyir izledi. Dün açıklanan verilere göre haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerine çıkarken, fabrika siparişleri tahminlerden yüksek artış kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Analistler, ABD'de Fed sonrası yatırımcıların Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklamaların gelebileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Varlık alım hedefini de 435 milyar sterlinde sabit tutan BoE, İngiltere'nin büyüme tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. BoE, İngiltere'nin büyüme tahminlerini, 2019 için yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e, 2020 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya ve 2021 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltti.

BoE Başkanı Mark Carney, küresel ticaret geriliminin şimdilik gevşediğini kaydederek, "Parlamento, anlaşmasız şekilde İngiltere'nin AB'den çıkmasına 'hayır' oyu verdi. Brexit belirsizliğinin iş dünyası için zorlanılacak seviyelere ulaştığına dair kanıtlar gözlemleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ise bir önceki aya göre Almanya'da düşüş, Avro Bölgesi ve İngiltere'de yükselişe işaret etti. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

Asya piyasalarında, Çin ve Japonya'da resmi tatilin devam etmesi nedeniyle açık olan piyasalarda düşük işlem hacimli karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini sürdürerek 46,8'e gerileyen imalat sanayi PMI verisi ve dünya borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 94.179 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,95-5,97 bandında yatay bir seyir izlemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9690 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde nisan ayı enflasyonu ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi gündemin odağında yer alıyor. Yurt dışında ise ABD'de nisan ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç olarak dikkati çektiğini, dolar/TL'de ise 5,99'un önemli direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE

11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

15.30 ABD, nisan ayı tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeks
Anadolu Ajansı
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