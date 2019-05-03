1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlığın Tohumculuk Politikalarını Birlikler mi belirliyor?

Tarımda sunulan 2018-2022 Tohumculuk Sektör Raporu ne kadar kapsayıcı? Tohumculuğun tüm gerçeklerini yansıtıyor mu? Tohumculukta daha kuşatıcı ve geliştirici rapor hazırlanamaz mı?
 03 Mayıs 2019 09:28
Yazdır
Bakanlığın Tohumculuk Politikalarını Birlikler mi belirliyor?

Tarım Bakanlığı Tohumculuk Raporu hazırlamakta kendini yetersiz mi hissediyor?

Yakın zamanda Tarım Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Tohumculuk sektör raporu sunuldu. Rapor kapsayıcı olmamakla birlikte yerinde tespitler var ancak bu raporu okuyup ardından 2017 yılında Tohumcu birliklere bağlı Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin "tohum stratejisi" ile ilgili raporunu okuyunca sanki iki raporda aynı kalemden çıkmış izlenimi ediniyoruz.

İki raporda da benzer tespitlerin olması normal ancak 2017 yılında birliklerin hazırladığı tohumculuk raporunu, devletin resmi raporunun merkezine oturtup, sorgulamadan, kapsamlı bir araştırma yapmadan sunmak, tohumculuğun sorunlarına ve gelişmesine katkı sağlamak yerine birliklerin tohumculuk raporunu resmileştirmekten öteye gitmeyecektir. Bu durumda devlet yetkilileri ülkenin tamamının görüşünü ve önerilerini yansıtmamış olacaktır. Devletin kapsayıcılığı belli sayıda üyesi olan birliklerin kapsayıcılığı ile sınırlandırılmış olacaktır. Zira tohumculuk alanında yüzlerce çalışanı olan devlet, bu raporu birliklerin belirlediği ekiple hazırlamış görünüyor. Birlikler elbette böyle bir çalışmada birkaç temsilcisi ile temsil edilebilir ancak devletin tohumculuk raporunun hazırlayıcılarının büyük bir kısmının birliklerden ve onların üyelerinden oluşması devletin bu alandaki zihnini ve faaliyet alanını sınırlandırmaya yönelik bir yaklaşımdır.

Ayrıca tohumculuk gibi stratejik bir alanda politikayı birlikler belirliyor ve uygulamaya sokuyorsa, mevzuatı birlikler yazıyorsa bu alanda çalışan devlet yetkililerine iş kalmıyor demektir! Bu bağlamda tohumculuk ve benzeri alanlarda hazırlanan ve uygulamaya sokulan rapor ve stratejilerin kapsayıcılığı mutlaka gözden geçirilmelidir.

Tohum ve Tohumculukta neden sadece tek bir sivil kuruluşa müsaade ediliyor?

Tohum, gıdanın hammaddesi olması hasebiyle insan yaşamında ve sağlığında hayati bir yere sahiptir. Tohumun ve tohumculuğun gelişmesi demek, tarımın ve gıdanın gelişmesi, tohum sağlığının korunması demek sağlıklı beslenme demektir. Dolayısıyla tohumun üretiminde güvence, kapsayıcılık, kontrol edilebilirlik, üretimde ve arzda adil yaklaşım olmalı, hatta bu alanda farklı alternatif tohumcu sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına da müsaade edilmelidir. Tek taraflı terazi ölçü olamaz! Maalesef 2006 yılında çıkan 5553 sayılı tohumculuk kanunu, bu alanda tek sivil toplum kuruluşuna müsaade etmektedir. İşin Türkçesi; daha önce hikayesini anlattığımız Tohumculuk kanununu çıkaranlar bu alanda tek olmayı o zamandan kafaya koydukları gibi kanuna da koymuşlardır. Sivil toplum alanında onlarca sendika varken, diğer meslek örgütleri arasında yüzlerce dernek, vakıf, birlik varken, hatta tarımda bile yüzlerce kooperatif varken bir Allah'ın kulu da neden tek tohumcu sivil toplum kuruluşuna kanunla izin veriliyor diye sorma gereği duymamıştır, hala da duymamaktadır. Birlik bu konuda kendini devlet yerine koymaktadır. 5553 sayılı kanunun bu durumu, birlikten çok ayrılığı körüklemektedir. Birliği kuranlar gibi düşünmeyenler bir nevi dışlanmaktadır. Bu durumda tohumculuk gelişebilir mi?

Tohumculuk alanında kanun değişikliği yapılarak kanunun birçok eksikliği giderilmeli ve güncellenmelidir. Tohumculuk alanında Tarım Bakanlığının tüm organları bir araya gelerek daha kapsamlı ve gerçekçi bir tohumculuk raporu hazırlamalıdır.

M. Murat GÜN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'1915 olayları doğru ve gerçek bilgiler ışığında ele alınmalı'
24 Nisan 2019 10:50		 'Tarımda Milli Birlik Projesi' başarılı olabilir mi?
18 Nisan 2019 11:21
Yerli tohumculuk kanunu yapmamız engelleniyor mu?
19 Mart 2019 11:50		 Tarımsal STK imparatorlukları tarımın neresinde?
22 Şubat 2019 10:05
Tarımda Birlikler adım adım makamlara da sızdı!
08 Şubat 2019 12:54		 Bahçede 5 kuruş olan nasıl 5 katına çıktığı belli oldu
06 Şubat 2019 13:45
Kenevir için yol haritası nasıl olmalı?
04 Şubat 2019 09:02		 Tohumcu Birlikleri, 'Sarı Öküz'ün peşinde!
25 Ocak 2019 15:20
Gençlik Bakanlığında neden 3 ayrı ilçe teşkilatı kuruldu?
24 Ocak 2019 14:34		 3 bin 600 gösterge için torba düzenlemesi
18 Ocak 2019 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Emniyet personelini kapsayan giyecek yardımı yönetmeliği değişikliği09:28 - Bakanlığın Tohumculuk Politikalarını Birlikler mi belirliyor?09:28 - Tarım Bakanı: Ramazan'da denetimlere ağırlık vereceğiz09:26 - Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı09:24 - Kara yollarında durum09:00 - Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi08:58 - Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 14'ü aktif 29 askere gözaltı08:45 - Fahrettin Altun mütevelli heyeti başkanı oldu08:30 - 7 dilde kameralı şantaj08:24 - Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
08:20 - Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti08:10 - Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu07:59 - Okulda patlama sesi polisi alarma geçirdi07:45 - Trakya'da yüksek basınçlı zengin doğal gaz rezervi tespit edildi07:35 - Hasat başladı fiyatlar düştü07:23 - Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak07:15 - İki ayda 436 terörist etkisiz hale getirildi06:50 - Çamlıca Camii sela ile açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak
3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
Mesai saatlerine trafik ayarı
Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu
Hasat başladı fiyatlar düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni alınmış eşyayı bir süre naylonuyla kullanmak 1
q klavye 1
söz kesmek 4
Sözlüğe sarmak 3
lionel messi 2
yapılan tatlı bitmeden rahatlamamak 2
pursaklar belediye başkanının istifa etmesi 1
lost çok bozdu 1
1019 kilometre pedallıyoruz 2
güvercin 2
SON İLANLAR
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam