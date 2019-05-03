Güne başlarken döviz fiyatları
|03 Mayıs 2019 09:40
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,9740
|5,9750
|Avro
|6,6750
|6,6760
|Sterlin
|7,7660
|7,8050
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9350
|5,9850
|Avro
|6,6250
|6,6850
|Sterlin
|7,6860
|7,8430
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 5,9705 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,95-5,98 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 5,9645'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,9705 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,6690'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında, 7,7780'den alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1160, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,3018 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,90 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürdüğüne dikkati çekerek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Yurt içinde bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin bekleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,99 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
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