1 Mayıs kutlamasına gidip hayatını kaybedenler toprağa verildi
|03 Mayıs 2019 09:51
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hüzne boğan kaza, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 1 Mayıs programının başladığı sıralarda yaşanmış, Memur-Sen ve Hak-İş'in düzenlediği ortak program yarıda kesilmişti. Şanlıurfa yolunda meydana gelen kazada vefat eden Havva A, Şükran E, Melike U, Gazel K, Onur Y. Kahramanmaraş'ta defnedildi.
Elbistan Hocazade Cami'nde kılınan Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcılarından Hüseyin Öztürk, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonlarının Kahramanmaraş teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
kaza1Cenaze törenin işçiler için helallik istendi, dualar edildi. Acı ve gözyaşının eksik olmadığı cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler kılınan namazın ardından yine dualarla toprağa verildi.
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