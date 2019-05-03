1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta uygulanacak 2019-ALES/1 adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı
 03 Mayıs 2019 10:03
Yazdır
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2019-ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretim elemanı başvurularında lisans mezuniyet notu nasıl hesaplanmalı?
01 Mayıs 2019 10:05		 Ardahan Üniversitesi Rektöründen Karamollaoğlu'na tepki
26 Nisan 2019 11:46
Lise labaratuvarında patlama: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
25 Nisan 2019 12:20		 AÖF'te, 3 ders sınavı yerine yaz okulu geliyor
24 Nisan 2019 10:17
YÖK: Yurtdışında okuyanlar, okula gitmeden diploma alıyor
20 Nisan 2019 12:21		 5 üniversite rektörü, liseli öğrencilerin sorularını yanıtladı
18 Nisan 2019 12:26
2018 yılında hangi üniversiteler daha çok uluslararası yayın yaptı?
18 Nisan 2019 10:35		 YÖK: Üniversiteye giriş sisteminde bir değişiklik yok
18 Nisan 2019 10:29
Doçentlik sınavlarında görev alacaklar için güncelleme uyarısı
18 Nisan 2019 00:08		 Antarktika'dan toplanan meteoritler NASA yolcusu
16 Nisan 2019 11:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık11:19 - 'Otonom araçlar İstanbul'da trafik sorununu bitirecek'11:18 - İş arayanlar için 'Sanal Fuar'11:16 - FETÖ, sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş11:07 - Tatilci de turizmci de 'bayram edecek'11:02 - 'Tapulu malım' diyerek alt geçidi kapattı11:00 - Hazreti Mevlana Anısına özel Rumi Treni oluşturuldu10:59 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı10:57 - Ormandan kaçak ağaç kesti, 15 bin TL para cezası verildi10:57 - Patoloji raporu zorunlu olan cerrahi işlemler listesi güncellendi
10:54 - TESK'ten 'merdiven altı ürün' uyarısı10:53 - Başkentte ByLock operasyonu: 10 gözaltı10:45 - Sürücü adaylarına ekonomik sürüş tekniği eğitimi geliyor10:42 - EPDK'de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kuruldu10:39 - CHP'li Belediye Başkanları Ankara'da toplandı10:28 - Başkent'te 62'si görevde 82 astsubaya FETÖ gözaltısı10:25 - OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı10:23 - Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak
Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 5
Ta ta ta taaaaam 1
lavinya 3
söz kesmek 4
hüsnükuruntu 2
Her şeye yetişmek 7
ittifaklar olmasaydı izmir'i kazanmıştık 1
Sözlüğe sarmak 3
yallah cehenneme 4
nane ferahlığı 4
SON İLANLAR
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam