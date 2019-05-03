1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar enflasyon zammı alacak.
 03 Mayıs 2019 10:09
Yazdır
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar enflasyon zammı alacak.

Enflasyon Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69 arttı

MEMURLAR ENFLASYON ZAMMINA ÇOK YAKIN

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında da yüzde 1,69 arttı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 3,99 oldu.

Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Eğer enflasyon Mayıs ve Haziran verileriyle beraber yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon farkını alacak.

Memurlar 2018'in ikinci yarısında yüzde 6,70 enflasyon farkı almıştı.

Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
61 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
03 Mayıs 2019 09:59		 Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Mayıs 2019 09:26
İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı
01 Mayıs 2019 12:30		 Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
30 Nisan 2019 11:06
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
30 Nisan 2019 10:51		 Hurma ve zemzem fiyatlarında yüzde 20 artış oldu
29 Nisan 2019 09:45
İzmir'de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi
27 Nisan 2019 15:40		 Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
26 Nisan 2019 07:25
Tarım Bakanlığı'nın sattığı 'ucuz ete' zam geldi
25 Nisan 2019 11:28		 Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam
22 Nisan 2019 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık11:19 - 'Otonom araçlar İstanbul'da trafik sorununu bitirecek'11:18 - İş arayanlar için 'Sanal Fuar'11:16 - FETÖ, sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş11:07 - Tatilci de turizmci de 'bayram edecek'11:02 - 'Tapulu malım' diyerek alt geçidi kapattı11:00 - Hazreti Mevlana Anısına özel Rumi Treni oluşturuldu10:59 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı10:57 - Ormandan kaçak ağaç kesti, 15 bin TL para cezası verildi10:57 - Patoloji raporu zorunlu olan cerrahi işlemler listesi güncellendi
10:54 - TESK'ten 'merdiven altı ürün' uyarısı10:53 - Başkentte ByLock operasyonu: 10 gözaltı10:45 - Sürücü adaylarına ekonomik sürüş tekniği eğitimi geliyor10:42 - EPDK'de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kuruldu10:39 - CHP'li Belediye Başkanları Ankara'da toplandı10:28 - Başkent'te 62'si görevde 82 astsubaya FETÖ gözaltısı10:25 - OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı10:23 - Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak
Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini öldürtmek için katil kiralama 5
şak etmek 1
Deli gibi aşık olmak 6
davutoğlu'nun intihar edecek olan kişiyi kurtarması 4
gergedan 5
bir günde 1000 sayfa okumak 10
türk telekom'un milletvekillerine özel tarifesi 1
Mustafa Pektemek 1
hüsnükuruntu 2
3 mayıs türkçülük günü 2
SON İLANLAR
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam