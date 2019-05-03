4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
|03 Mayıs 2019 10:09
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Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar enflasyon zammı alacak.
Enflasyon Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69 arttı
MEMURLAR ENFLASYON ZAMMINA ÇOK YAKIN
TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında da yüzde 1,69 arttı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 3,99 oldu.
Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Eğer enflasyon Mayıs ve Haziran verileriyle beraber yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon farkını alacak.
Memurlar 2018'in ikinci yarısında yüzde 6,70 enflasyon farkı almıştı.Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Nisan ayı enflasyonu açıklandı
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