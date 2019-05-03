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Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek

Malezya ve Umman'a ihracat başarısı yakalayan Pars İzci 6x6 ve 8x8 araçları, TSK ve jandarma tarafından kullanılmaya başlanacak
 03 Mayıs 2019 10:23
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Yerli motorlu dev zırhlılar TSK envanterine girecek

Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı yakalayan Pars İzci 6x6 ve 8x8 tekerlekli zırhlı araçları Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmaya hizmet verecek.

Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına yönelik Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi sözleşmesi, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında imzalandı.

FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşme kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TSK envanterine ilk defa 6x6 ve 8x8 yurt içi tasarımı ve üretimi araçlar gireceğini ifade eden Kurt, zorlu bir ihale süreci yaşadıklarını ve ilk teklif ile imza tarihine kadar geçen sürenin yaklaşık 4,5 yılı bulduğunu söyledi. Bu sürede projenin çeşitli revizyonlardan geçtiğini, isteklerin değiştiği anlatan Kurt, sonunda imza noktasına gelindiğini dile getirdi.

Kurt, sözleşme kapsamında tedarik edilecek keşif, radar, sensör, KBRN, komuta kontrol araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığının gözü kulağı olacağına işaret ederek, "Her türlü muharebe sahasındaki bilgiyi alıp merkeze bildirecekler. Bunlar, atışların daha isabetli olması, harekatın daha başarılı ve emniyetli geçmesi için her türlü desteği verecek hayati öneme haiz araçlar. Bir diğer özellik ilk defa bir projede Türkiye'de yerli motor kullanılacak. Bu araçlarda TÜMOSAN'ın geliştirmiş olduğu 450 beygirlik bir motor kullanacağız. Bu da projenin diğer bir özelliği ve gerçekten bizi çok mutlu kılıyor."

- 500 milyon doların üzerinde 2 ihracat

Nail Kurt, söz konusu araçlarla ilgili olarak Türkiye'de daha satışı gerçekleştirmeden yurt dışında 2 büyük başarıya imza attıklarını söyledi.

Malezya'da 2010'da yaklaşık 550 milyon dolar değerinde çok kapsamlı bir sözleşme imzaladıklarını ifade eden Kurt, müşteri ve kullanıcının memnun kaldığı bir sözleşme sürecinin sonuna geldiklerini dile getirdi.

Söz konusu sözleşme bitmeden ikinci büyük başarıyı yine 500 milyon doların üzerindeki bir bedelle Umman'da sözleşme imzalayarak yakaladıklarını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Malezya'ya 12 değişik konfigürasyonda 8x8 araçlar sunuluyor. Umman'a ise 13 değişik konfigürasyonda hem 8x8 hem de 6x6 araçlar veriliyor. Onların da teslimatları başladı. Yine müşteri memnuniyeti yüksek. Bu iki sözleşme başarısı yurt içi satışlarından önce, TSK kullanmadan önce gerçekleşti. Şimdi TSK de Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında kullanmaya başlayınca bugüne kadar gösterilen pazarlama ve satış başarısının çok daha üstünde bir başarı bekliyoruz. Çünkü TSK'nin bir ürünü kullanmaması, memnun kalması bu ürünlerin satışını kat be kat kolaylaştırıyor yurt dışında."

- İlk partide 100'den fazla araç

Projenin aslında 472 aracı kapsadığına işaret eden Kurt, mali koşullar nedeniyle hep birlikte ilk partiyi biraz küçük miktarda tutmayı tercih ettiklerini söyledi. İlk partide 100'ün biraz üzerinde araç üretileceğini ifade eden Kurt, "Orijinal kapsama göre bir değişiklikle az sayıda araç da jandarmamızın emrine girecek. Dolayısıyla jandarma envanterinde de Türkiye yapımı 6x6 araç bulunuyor olacak. Bu da projenin bir diğer önemli tarafı diye düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
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