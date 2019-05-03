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OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı

OHAL Komisyonu 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı. Komisyon her ay düzenli olarak rapor yayımlıyor. Mart ayı raporunu Nisan ayı içerisinde yayınlamamıştı. Memurlar.net de konuyla ilgili haber yapılmıştı. Komisyon bugün itibariyle, raporunu yayımladı.
 03 Mayıs 2019 10:25
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OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bugüne kadar 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere 70 bin 406 başvuru karara bağlandı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname (KHK) hükümleriyle tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular karara bağlanıyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 470.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma)olmak üzeretoplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

03/05/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.120'dir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (70.406) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 55.714'tür.

22 Aralık 2017tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 03/05/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (5.250 kabul, 65.156 ret olmak üzere) toplam 70.406'dır.

Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2.500 başvuru hakkında ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi"uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu ("KABUL" veya "RET") hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna Komisyonun http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Kamuoyuna Duyurulur.

OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
Memurlar.Net
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