CHP'li Belediye Başkanları Ankara'da toplandı
|03 Mayıs 2019 10:39
|Yazdır
Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHPI'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Torun başkanlığındaki heyet ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet, mozolede saygı duruşunda bulundu.
Torun ve belediye başkanları daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Torun, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atam, Büyük eseriniz CHP'nin yurdun dört bir yanında, genel seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi özgürlük ve bağımsızlığa olan bağlılığımızla yolumuza devam ediyoruz."
Torun ve beraberindekiler daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarım Bakanı: Ramazan'da denetimlere ağırlık vereceğiz
03 Mayıs 2019 09:28
|Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
03 Mayıs 2019 08:20
|Savcı Sayan'ın sağlığıyla ilgili son durum belli oldu
03 Mayıs 2019 08:10
|Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak
03 Mayıs 2019 07:23
|Çamlıca Camii sela ile açılıyor
03 Mayıs 2019 06:50
|Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı
03 Mayıs 2019 06:40
|Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Hakkında Yönetmelik
03 Mayıs 2019 05:13
|Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Mayıs 2019 05:11
|Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
03 Mayıs 2019 05:09
|Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
03 Mayıs 2019 05:04