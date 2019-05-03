EPDK'de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kuruldu
|03 Mayıs 2019 10:42
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EPDK'nin konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, EPDK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumun geleceğe yönelik bilişim altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirleyerek, gelişen yazılım teknolojilerini takip ederek, mevcut projeleri revize edecek ve yazılımlarda standardizasyon ve uyumluluğu sağlayacak.
Hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda, e-Devlet üzerinden sunulacak kurumsal hizmetlerin yazılım altyapısını oluşturacak başkanlık, EPDK'nin diğer kamu kurumları ile bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım ve standartları geliştirecek.
Başkanlık, veri ambarları ve veri madenciliğine ilişkin teknolojik altyapıyı hizmet birimleriyle iş birliği içinde yönetecek.
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