TESK'ten 'merdiven altı ürün' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayan fırsatçıların sayısının arttığını belirterek, "Vatandaşlar bu fırsatçılara mahal vermemek için ramazan alışverişlerini yaparken güvenilir esnafı tercih etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda artan gıda alışverişlerinin "merdiven altı" tabir edilen üreticileri iştahlandırdığını, salam, sucuk, sosis, kavurma ve kaşar peyniri gibi ürünlerde tağşiş yapıldığını savundu.

İçine gıda boyası konularak üretilen şekerlemeler, Antep fıstığı yerine bezelye tozuyla yapılan baklavalar ve bunlar gibi çok sayıda olumsuz örnekle karşılaşıldığına dikkati çeken Palandöken, yol kenarında araç arkalarında satılan, köy ürünü diye pazarlanan birçok ürünün insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Palandöken, ramazan kolilerine tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünleri koyarak piyasanın altında fiyatlardan satan yerler bulunduğunu ifade ederek, "Ramazanda merdiven altında ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayan fırsatçıların sayısı artıyor. Vatandaşlar bu fırsatçılara mahal vermemek için ramazan alışverişlerini yaparken güvenilir esnafı tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada oluşan fiyatın altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirten Palandöken, "Maliyetlere bakıldığında 3-5 liraya tatlı da pasta da olmaz. Ağzımız tatlasın diye yediğimiz gıdaların ağzımızın tadını kaçırmaması için alışverişlerde güvenilir mahalle esnafı tercih edilmeli. Çünkü esnafımız kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine yedirmez." ifadesini kullandı.