Ormandan kaçak ağaç kesti, 15 bin TL para cezası verildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri ormandan kaçak ağaç kesen şahsı yakaladı. Jandarmanın yakaladığı şahsın ağaçlarına el konulurken, şahsa 14 bin 972 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarlıdere mahallesinde kaçak orman emvali kesimi yapıldığına dair bilgi üzerine Altıeylül ilçesi Çınarlıdere mahallesi Yalama mevkiinde bulunan ormanlık alanda yapılan kontrolde E.T. isimli şahıs tarafından 73 adet çam ağacı ve 3 adet meşe ağacının izinsiz olarak kesimi yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen ve kaçak kesimi yapılan ağaçları Konakpınar Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Konakpınar Orman İşletme Şefliği tarafından şüpheli E.T'ye 14 bin 972 TL idari para cezası uyguladı. Adli makamların talimatıyla E.T. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.