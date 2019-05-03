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Patoloji raporu zorunlu olan cerrahi işlemler listesi güncellendi

SGK, patoloji raporu olması gereken, cerrahi ve girişimsel işlemler listesini güncelledi
 03 Mayıs 2019 10:57
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Patoloji raporu zorunlu olan cerrahi işlemler listesi güncellendi

Patoloji raporu olması gerekli cerrahi ve girişimsel işlemler listesi 2015 yılında duyurulmuştu. SGK, Sağlık Bakanlığının başvurusu üzerine bu listeyi güncelledi. Ekte yer alan listedeki cerrahi işlemler için doktorların mutlak surette patoloji tetkiki zorunluluğu bulunmaktadır.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
03/05/2019

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE
(Sonrasında patoloji incelemesi gereken cerrahi ve girişimsel işlemler listesi)

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurumumuza bildirilen sonrasında patoloji incelemesi gereken cerrahi ve girişimsel işlemler listesi 09.04.2015 tarihli duyurumuz ekinde yayımlanmış, duyurunun yapıldığı tarihten sonra anılan işlemler için patoloji değerlendirmesinin gerekli olduğu, patoloji raporu olmayan işlem bedellerinin ödenmeyeceği ifade edilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen liste bu duyuru ekinde yer almakta olup söz konusu işlem kodlarının organ nakillerinde donöre uygulanması halinde patoloji tetkiki zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

EK: İşlem Listesi
Memurlar.Net - Özel

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