Hazreti Mevlana Anısına özel Rumi Treni oluşturuldu
|03 Mayıs 2019 11:00
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya geliş yıldönümü anısına oluşturulan Rumi Treni, 10 gün boyunca Konya-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattında hizmet verecek.
Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Geliş Yıldönümü "Teşrif-i Konya" Etkinlikleri kapsamında Konya - İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerinde kullanılmak üzere Rumi Treni oluşturuldu. Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-5 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda etkinlikle kutlanan Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin yıl dönümü kapsamında oluşturulan "Gel Yeter Ki" temalı Rumi Treni, ilk seferinde İstanbul'dan Konya'ya çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci ve kültür insanından oluşan bir heyeti taşıyacak. Heyet, Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak aynı trenle İstanbul'a dönecek.
Rumi Treni 10 gün boyunca hizmet verecek
Rumi Treni, 10 gün boyunca Konya - İstanbul seferlerine devam ederek vatandaşlara hizmet verecek. Bu kapsamda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından günlük 3 olan Konya - İstanbul seferleri 10 gün boyunca 4'e çıkarıldı.
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