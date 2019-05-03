İş arayanlar için 'Sanal Fuar'
|03 Mayıs 2019 11:18
|Yazdır
İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlattı.
İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, yeni proje ve uygulamalarıyla istihdam artırmak için çalışmaya devam ediyor.
İstihdam seferberliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işveren ve iş arayanları buluşturan Kurum, erişebilirliği kolaylaştırmak için bu etkinlikleri dijital ortama taşıdı. İş arayanların, herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlatan İŞKUR, iş görüşmelerinde mesafeleri de kaldırdı.
- İşverenler doğru çalışanı kısa sürede bulacak
Dün Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve CV iletebilme imkana kavuştu.
Uygulama ile işverenler ihtiyaçları doğrulusunda aday taraması yapabilecek, iş arayanlara yönelik değerlendirme testleri uygulanabilecek ve iş arayanların bu değerlendirmenin sonuçları neticesinde firmalarla eşleştirilmesi sağlanacak.
Böylece işverenler, kendilerine uygun olan veya olmayan bütün öz geçmişleri incelemek zorunda kalmadan zaman tasarrufu sağlayacak.
- "Uygulama çok yararlı olacak"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdam seferberliği konusunda İŞKUR'a önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, kurumun istihdamı artırmak için güçlü adımlar atmaya devam ettiğini söyledi.
İstihdam fuarı ve kariyer günlerine dijital ortama taşıyan "Sanal Fuar" uygulamasının bu adımlardan biri olduğunun altını çizen Selçuk, "Bu uygulamamızın farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli iş gücüne ve oldukça geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim sağlaması ve işverenlere farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından çok yararlı olacak." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'
03 Mayıs 2019 12:29
|Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
03 Mayıs 2019 12:21
|İETT'den ramazana özel hatlar
03 Mayıs 2019 12:12
|Müftüden 'jet imam' uyarısı
03 Mayıs 2019 12:01
|MEB'den 'Sıfır Atık' için fark yaratan çevreci okullara ödül
03 Mayıs 2019 11:42
|Kayyum aldı, HDP'li belediye başkanı kovdu
03 Mayıs 2019 11:40
|'Noterler, ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır'
03 Mayıs 2019 11:34
|ÖSYM Başkanı: ALES'e 259 bin 649 aday girecek
03 Mayıs 2019 11:31
|Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık
03 Mayıs 2019 11:20
|'Otonom araçlar İstanbul'da trafik sorununu bitirecek'
03 Mayıs 2019 11:19