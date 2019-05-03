1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş arayanlar için 'Sanal Fuar'

İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulaması başlattı- Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile dün başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar, seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve firmalara CV iletebilme imkanına kavuştu- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Bu uygulamamız, işverenlere farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli iş gücüne ve oldukça geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim imkanı sağlaması ve farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından çok yararlı olacak"
 03 Mayıs 2019 11:18
Yazdır
İş arayanlar için 'Sanal Fuar'

İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlattı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, yeni proje ve uygulamalarıyla istihdam artırmak için çalışmaya devam ediyor.

İstihdam seferberliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işveren ve iş arayanları buluşturan Kurum, erişebilirliği kolaylaştırmak için bu etkinlikleri dijital ortama taşıdı. İş arayanların, herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlatan İŞKUR, iş görüşmelerinde mesafeleri de kaldırdı.

- İşverenler doğru çalışanı kısa sürede bulacak

Dün Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve CV iletebilme imkana kavuştu.

Uygulama ile işverenler ihtiyaçları doğrulusunda aday taraması yapabilecek, iş arayanlara yönelik değerlendirme testleri uygulanabilecek ve iş arayanların bu değerlendirmenin sonuçları neticesinde firmalarla eşleştirilmesi sağlanacak.

Böylece işverenler, kendilerine uygun olan veya olmayan bütün öz geçmişleri incelemek zorunda kalmadan zaman tasarrufu sağlayacak.

- "Uygulama çok yararlı olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdam seferberliği konusunda İŞKUR'a önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, kurumun istihdamı artırmak için güçlü adımlar atmaya devam ettiğini söyledi.

İstihdam fuarı ve kariyer günlerine dijital ortama taşıyan "Sanal Fuar" uygulamasının bu adımlardan biri olduğunun altını çizen Selçuk, "Bu uygulamamızın farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli iş gücüne ve oldukça geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim sağlaması ve işverenlere farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından çok yararlı olacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'
03 Mayıs 2019 12:29		 Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
03 Mayıs 2019 12:21
İETT'den ramazana özel hatlar
03 Mayıs 2019 12:12		 Müftüden 'jet imam' uyarısı
03 Mayıs 2019 12:01
MEB'den 'Sıfır Atık' için fark yaratan çevreci okullara ödül
03 Mayıs 2019 11:42		 Kayyum aldı, HDP'li belediye başkanı kovdu
03 Mayıs 2019 11:40
'Noterler, ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır'
03 Mayıs 2019 11:34		 ÖSYM Başkanı: ALES'e 259 bin 649 aday girecek
03 Mayıs 2019 11:31
Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık
03 Mayıs 2019 11:20		 'Otonom araçlar İstanbul'da trafik sorununu bitirecek'
03 Mayıs 2019 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Gün ortası altın fiyatları12:48 - CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu12:39 - Gaziantep'te polisi yaralayan 4 zanlı adliyeye sevk edildi12:29 - 'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'12:29 - 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyorsa onun üzerine gideceksiniz'12:21 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti12:21 - 2019 KPSS başvuruları başladı12:19 - Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma12:18 - OGM alımında sözlü sınav Bakan'a soruldu12:17 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası verildi
12:12 - İETT'den ramazana özel hatlar12:09 - Enflasyon rakamları sonrası Dolar'ın seyri değişmedi12:06 - OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı12:01 - Müftüden 'jet imam' uyarısı11:58 - Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak11:52 - ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı11:49 - YÖK'ten diplomalar askıya alındı açıklaması11:49 - Nisan ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak
3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yallah cehenneme 4
kocam yemek yapsın mutfağı kirletmesin 8
eşine köylü deyip 600 bin tazminat ödeyen adam 1
şakkadak 1
Yolda yürürken telefonda konuşmak 5
anlam kaybı 5
lost çok bozdu 1
Mustafa Pektemek 1
hobi edinmek 7
bir yolunu bulmak 7
SON İLANLAR
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam