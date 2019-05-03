'Noterler, ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır'
|03 Mayıs 2019 11:34
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Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Noterler, çekişmesiz yargı işlemlerinde, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ve ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır." dedi.
Noterler Günü dolayısıyla düzenlenecek sempozyumda konuşan Cin, Türkiye genelinde bin 931 noterlikte yaklaşık bin 700 noter ve 7 bine yakın noterlik personeli vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.
Cin, noterlerin yaptıkları işlemler sayesinde, vergilerin, ödenip ödenmediğinin sorgulanması ve bu vergiler ödenmeden işlem yapmaktan kaçınması nedeniyle devlet adına otokontrol ve tahsilat görevlerini de üstlendiklerini ifade etti.
Adalet Bakanlığı ile çalışarak Yargı Reformu kapsamında noterlere bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin devrini de planlandığının altını çizen Cin, "Noterler, çekişmesiz yargı işlemlerinde, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ve ticari hayatta önemli bir yere sahip olmalıdır." diye konuştu.
Cin, tüm gelişmiş ülkelerdeki hukuk sistemlerinin noterlere çok önemli işlem yetkileri verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, taşınmazlara ilişkin devir işlemleri de dahil olmak üzere yargı yükünü hafifletecek çekişmesiz işlerin Avrupa ve birçok dünya ülkesinde olduğu gibi noterliklerimizde yapılmasını sağlamak amacıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Tüm paydaşların mutlu olacağı bir sistem çerçevesinde çekişmesiz yargı ve devir işlemlerinin noterler kanalıyla yürütülmesi en önemli amacımızdır."
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