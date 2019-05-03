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Kayyum aldı, HDP'li belediye başkanı kovdu

Kayyum aldı, HDP'li belediye başkanı kovdu
 03 Mayıs 2019 11:40
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Kayyum aldı, HDP'li belediye başkanı kovdu

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesine kayyum döneminde alınan 145 personel, HDP'li belediye yönetimi tarafından kovuldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi tarafından personel alımı ilanı yayımlanmıştı. Kayyum belediyesi döneminde alınan işçiler, yerel seçimlerde HDP'nin kazanması sonrası işten çıkartıldı. İşçi alımında sözleşmelerde hukuksuzluk olduğu ideasıyla işten atılan işçiler, Sur Belediyesi önünde toplanarak işlerini geri istedi.

Sur Belediyesinde personel olan Mizgin Kaçar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı mitinglerle kutlayan yönetimin 2 Mayıs'ta işlerine son verdiğini dile getirdi. Kaçar, "Sur Belediyesinde çalışıyorum. 2 Mayıs tarihinde maalesef çıkışımız verildi. Elimizde resmi sözleşmelerimiz olduğu halde, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı mitinglerle kutlayan yönetim, maalesef 2 Mayıs'ta işimize son verdi. Biz işimizi yani hakkımız olanı istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlar üniversite mezunları ve hepsi işsiz. Buradaki herkes ev geçindiriyor ve çocuk sahibi. Gerekçe olarak resmi hiçbir şey yok 145 kişinin çıkışı yapıldı" dedi.

Belediyede şoför olarak işe başlayan İlyas Öncüoğlu ise şoför olarak alındığını fakat kendilerini ağır işlerde de görevlendirdiklerini söyledi. Öncüoğlu, "Belediye normalde şoför olarak alındım, belediye el değiştirdi eş başkanlar geldiler bizim şantiyeye konuşma yaptılar. 'Biz buraya hizmet için geldik, eğer sizin herhangi bir hatanız olursa sözleşmeyi fesih edeceğiz' dediler. Tamam dedik, ben şoför olarak girdim beni süpürgeye, ağır işlere, ne verdilerse yaptım, sabahın 06.00'sında dediler geldik ben izin bile kullanmadım. Dün gece haber yayıldı işten kovuldunuz diye, inanmadık sabah işe geldik çıkışımızın verildiğini söylediler. Gerekçe olarak da sözleşmelerimizde hukuksuzluk olduğunu söylüyorlar" diye konuştu

İşten atılanlar, kendi aralarında para toplayarak mahkeme işlemlerini başlatacaklarını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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